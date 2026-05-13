בבלי
מבזקאירוע ביטחוני חריג

אימה בפיליפינים: לפחות 12 יריות נשמעו בבניין הסנאט - הנוכחים נמלטו למרחבים מוגנים

דיווחים על לפחות 12 יריות שנשמעו בתוך בניין הסנאט בפיליפינים • הנוכחים במקום קיבלו הוראה להימלט למרחבים מוגנים | פרטים מתפתחים (בעולם)

העיר מנילה, בירת הפיליפינים | צילום: צילום: נתי שוחט/Flash90
15:50
בהתייחסות ראשונה | צפו

הרצוג מגיב לבקשת החנינה: "אני מצפה שגם הצד השני יבוא לדון בחדר"

נשיא המדינה התייחס בועידת הנשיא למחר ישראלי משותף לסוגיית החנינה של ראש הממשלה • "ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יעבור לחדר" | הדברים המלאים (פוליטי מדיני)

קובי אטינגר
15:44
לקראת הפריימריז

"אמנת הליכוד": חבר הכנסת משיק קמפיין נגד לומדי התורה

ח"כ דן אילוז קורא למתפקדי הליכוד לחתום על אמנה המדגישה שוויון בנטל וגיוס לכולם • הקמפיין מגיע על רקע סערת חוק הגיוס והפריימריז הצפויים | 'מי שפועל לפטור מגיוס נוטש את הדרך שלנו' (פוליטי מדיני)

דוד קליין
15:34
טראמפ נחת בסין

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נחת בסין.

צוות בבלי
15:19
הצלחה פרלמנטרית

בעיצומו של המשבר: שני חוקים פרטיים עברו בכנסת בהצבעה מפתיעה

למרות משיכת כל הצעות החוק בעקבות הכרעת הגר"ד לנדו • חוק וולדיגר להחזר דמי אמבולנס וחוק טייב לתמלוגי אמנים אושרו במליאה | הישגים בצל המשבר (פוליטי מדיני)

משה כץ
15:11
"חכה לתוצאות"

"הרב לנדו אמר שהוא שקרן": טיבי עקץ, מרגי לא נשאר חייב

ח"כ אחמד טיבי לעג לנציגים החרדיים על רקע הוראת הגר"ד לנדו וטען כי הם "נגררים אחרי נתניהו". מרגי לא נשאר חייב והשיב בציניות: "מפריע לך שאתה כבר לא לשון מאזניים". צפו בעימות המלא מהמליאה | צפו בדברים (פוליטי מדיני)

יוני גבאי
14:42
מהלך פוליטי מפתיע

הקואליציה מניחה הצעת חוק לפיזור הכנסת: "לשלוט בתהליך"

לאחר פירוק גוש הימין על ידי הגר"ד לנדו והורדת כל החוקים מסדר היום • הקואליציה החליטה להניח בעצמה הצעה לפיזור הכנסת | המהלך הפוליטי שמהווה שלב נוסף בדרך לקלפי (פוליטי מדיני)

דוד קליין
14:27
שיתוף פעולה ביטחוני

חשיפה: ראש השב"כ זיני ביקר לראשונה באמירויות - היחסים מתחממים

דוד זיני ביצע ביקור ראשון באבו דאבי בשבועות האחרונים • בהמשך לביקורי ראש המוסד במדינה המפרצית | היחסים הביטחוניים מתעמקים (צבא וביטחון)

אליהו לוי
14:24
חיל האוויר יירט שתי מטרות אוויריות בדרום לבנון; חיזבאללה שיגר רחפנים

חיל האוויר יירט לפני זמן קצר שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו באזור בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בחסדי השם לא היו נפגעים. על פי המדיניות, לא הופעלו התרעות. בנוסף, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון.

צוות בבלי
