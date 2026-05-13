"אמנת הליכוד": חבר הכנסת משיק קמפיין נגד לומדי התורה

ח"כ דן אילוז קורא למתפקדי הליכוד לחתום על אמנה המדגישה שוויון בנטל וגיוס לכולם • הקמפיין מגיע על רקע סערת חוק הגיוס והפריימריז הצפויים | 'מי שפועל לפטור מגיוס נוטש את הדרך שלנו' (פוליטי מדיני)

ח"כ דן אילוז | צילום: צילום: נועם מושקוביץ | דוברות הכנסת
00:35
צה"ל: יירוט מטרה חשודה וירי חיזבאללה בדרום לבנון - אין נפגעים

צה"ל דיווח כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל. בנוסף, בשעות האחרונות שיגר חיזבאללה טיל נ"ט ומספר פצצות מרגמה שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו.

צוות בבלי
00:35
איחוד האמירויות מכחישה דיווחים על ביקור נתניהו במדינה

משרד החוץ האמירתי הכחיש דיווחים על ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות או על אירוח משלחת צבאית ישראלית. במשרד החוץ הדגישו כי יחסי המדינה עם ישראל הם גלויים ופומביים במסגרת הסכמי אברהם, ואינם מבוססים על חשאיות או הסדרים נסתרים. "כל הטענות על ביקורים או הסדרים בלתי מוצהרים הן חסרות בסיס, כל עוד לא פורסמו על ידי הגורמים הרשמיים המוסמכים באיחוד האמירויות" נמסר. המדינה קראה לכלי התקשורת לדייק בפרסומיהם ולהימנע מהפצת מידע בלתי מאומת.

צוות בבלי
00:27
תגובה להכחשה

"השייח' נהג בעצמו את ראש הממשלה": דוברו של נתניהו חושף פרטים על הביקור החשאי

זיו אגמון מגיב להכחשה האמירתית: "השייח' בן זאיד נהג בעצמו את ראש הממשלה ברכבו האישי מהמטוס עד לארמון" • "הדברים שסגר ראש הממשלה בביקור המדהים הזה ידוברו עוד דורות קדימה" | אחרי הדרמה הדיפלומטית (בעולם)

אליהו לוי
23:52
סיוע בזמן מלחמה

נחשף במקביל לביקור טראמפ: חברות נשק סיניות סוחרות עם איראן

גורמים אמריקניים חשפו כי חברות סיניות ניהלו מגעים חשאיים עם איראן להעברת אמצעי לחימה | הפרטים המלאים על העסקאות והמשמעויות האסטרטגיות (בעולם)

אריה רוזן
23:51
לאחר הגינויים

"הסיפור זה לא הפאץ' 'משיח'": מפקד החטיבה מגיב על השערורייה

אלוף משנה אריק מויאל פנה למפקדי החטיבה לאחר הסערה: "חוסר המשמעת פוגש אותנו באובדן חיי אדם" | הסביר: "הסיפור זה לא הפאץ', הסיפור זה הערכים" | התייחסות מלאה (צבא וביטחון)

אליהו לוי
23:48
גרסאות סותרות

דרמה דיפלומטית: האמירויות מכחישה את ביקור נתניהו - שעות אחרי האישור הרשמי

שעות אחרי שלשכת רה"מ אישרה את הביקור החשאי באמירויות, משרד החוץ האמירתי פרסם הכחשה רשמית | "אין בסיס לטענות על ביקורים לא מוצהרים" | המתיחות הדיפלומטית (בארץ)

ישראל גרוס
22:55
"שכב ללא דופק"

אלימות ללא הפסקה: בן 30 נרצח ביריות בתחנת דלק בנתניה | צפו

גבר כבן 30 נרצח ביריות בתחנת דלק בנתניה | צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה אך נאלצו לקבוע את מותו במקום (בארץ)

משה בשן
22:43
בחירות בפתח

הבכירים החרדים בבליץ ראיונות: "אין יותר גוש, נשב עם בנט וליברמן"

בכירים חרדים מודיעים על סיום הברית האוטומטית עם נתניהו ומשבר חוק הגיוס | "נשב גם עם בנט וליברמן" - הצהרות מפתיעות בבליץ ראיונות (בארץ)

אריה רוזן
