משרד החוץ האמירתי הכחיש דיווחים על ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות או על אירוח משלחת צבאית ישראלית. במשרד החוץ הדגישו כי יחסי המדינה עם ישראל הם גלויים ופומביים במסגרת הסכמי אברהם, ואינם מבוססים על חשאיות או הסדרים נסתרים. "כל הטענות על ביקורים או הסדרים בלתי מוצהרים הן חסרות בסיס, כל עוד לא פורסמו על ידי הגורמים הרשמיים המוסמכים באיחוד האמירויות" נמסר. המדינה קראה לכלי התקשורת לדייק בפרסומיהם ולהימנע מהפצת מידע בלתי מאומת.