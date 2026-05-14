בליל יום ירושלים: מג"ב תפס 14 מטעני צינור מוכנים לפיגוע בכפר סמוך לבירה

לאחר שעזב את גנץ: חילי טרופר קיים השבוע פגישה עם יו"ר 'ישר!' • בחינת אפשרות להצטרפות למפלגה | טרופר טרם הכריע לאן ילך (פוליטי מדיני)דוד קליין
דרמה בבית המשפט המחוזי: למרות טענות המוכר להטעיה והסתרת זהות הרוכשים על רקע יריבות קשה בין המשפחות, השופטת עינב גולומב קבעה כי עסקת המכירה בצפת תקפה. בפסק דין מפורט נדחו טענותיו של המוכר בדבר כפייה או היעדר כשירות (חוק ומשפט)דניאל הרץ
ראש הממשלה ושר החוץ הורו על הגשת תביעה נגד העיתון האמריקני • הטענות: דיווחים כוזבים על התעללות באסירים פלסטינים | צעד חריג במערכת היחסים עם התקשורת הבינלאומית (חדשות)ישראל גרוס
כוחות החטיבה הצפונית זיהו היום (ה') מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
הנער בן 17 נפצע קשה בתאונה ברחוב ז'בוטינסקי • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לאיכילוב | סכנת הקורקינטים ממשיכה לגבות קורבנות (בארץ)משה כץ
כ-2,580 חברים משתתפים בוועידה ברמאללה, עזה, קהיר וביירות • ראש ממשלת ספרד שיגר דברי הערכה לפת"ח ולאבו מאזן | אבו מאזן: 'ישראל רוצה לספח גם את ירדן וסוריה' (בארץ)אליהו לוי
רה"מ דורש מבג"ץ להסיר חיסיון מהודעת בהרב-מיארה • "מטרתה להמשיך ולהטיל דופי באלוף גופמן" | העימות המשפטי מתגבר (חוק ומשפט)משה כץ
משטרת דנמרק התערבה לפיזור הפגנה אלימה בקופנהגן, לאחר שמפגינים אנטי-ישראליים ניסו לשבש את פעילות מטה חברת הספנות מארסק | הכוחות פעלו לפינוי המוחים מהמקום ושיקמו את הסדר הציבורי באזור המבנה | בתיעודים נראים השוטרים משסים כלבי תקיפה במפגינים האנטי-ישראלים (חדשות)יוסי נכטיגל
