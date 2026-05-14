משטרת דנמרק מפנה בכוח מפגינים פרו-פלסטינים ממשרדי מארסק

משטרת דנמרק פינתה בכוח פעילים פרו-פלסטינים שחסמו את משרדי חברת השינוע הימי "מארסק". המשטרה השתמשה בכלבי תקיפה לפיזור המפגינים, שמחו נגד שינוע סחורות ישראליות על ידי החברה.

מבזקים נוספים

15:28
מערכת הבחירות

טרופר נפגש עם איזנקוט: האם יצטרף למפלגת 'ישר!'?

לאחר שעזב את גנץ: חילי טרופר קיים השבוע פגישה עם יו"ר 'ישר!' • בחינת אפשרות להצטרפות למפלגה | טרופר טרם הכריע לאן ילך (פוליטי מדיני)

דוד קליין
15:20
הטענות נדחו

"לא ידעתי שהם משפחת האויב": בית המשפט כפה מכירת דירה בצפת

דרמה בבית המשפט המחוזי: למרות טענות המוכר להטעיה והסתרת זהות הרוכשים על רקע יריבות קשה בין המשפחות, השופטת עינב גולומב קבעה כי עסקת המכירה בצפת תקפה. בפסק דין מפורט נדחו טענותיו של המוכר בדבר כפייה או היעדר כשירות (חוק ומשפט)

דניאל הרץ
15:10
צעד חריג נגד התקשורת

ישראל תובעת את ה'ניו יורק טיימס': "השקרים המחרידים נגד מדינת ישראל"

ראש הממשלה ושר החוץ הורו על הגשת תביעה נגד העיתון האמריקני • הטענות: דיווחים כוזבים על התעללות באסירים פלסטינים | צעד חריג במערכת היחסים עם התקשורת הבינלאומית (חדשות)

ישראל גרוס
15:03
צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה

כוחות החטיבה הצפונית זיהו היום (ה') מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

צוות בבלי
14:59
תאונה בבני ברק

בני ברק: נער בן 17 נפצע קשה בתאונה בין קורקינט למונית

הנער בן 17 נפצע קשה בתאונה ברחוב ז'בוטינסקי • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לאיכילוב | סכנת הקורקינטים ממשיכה לגבות קורבנות (בארץ)

משה כץ
14:42
הוועידה השמינית

"ביידן אמר שזה יקרה רק לאחר ביאת המשיח": ועידת פת"ח נפתחה בהשתתפות חברי כנסת

כ-2,580 חברים משתתפים בוועידה ברמאללה, עזה, קהיר וביירות • ראש ממשלת ספרד שיגר דברי הערכה לפת"ח ולאבו מאזן | אבו מאזן: 'ישראל רוצה לספח גם את ירדן וסוריה' (בארץ)

אליהו לוי
14:27
פרשת מינוי ראש המוסד

נתניהו תוקף את היועמ"שית: "מטרה אחת - להטיל דופי בגופמן"

רה"מ דורש מבג"ץ להסיר חיסיון מהודעת בהרב-מיארה • "מטרתה להמשיך ולהטיל דופי באלוף גופמן" | העימות המשפטי מתגבר (חוק ומשפט)

משה כץ
14:15
תיעוד

כך עושים את זה: משטרת דנמרק שיסתה כלבי תקיפה במפגינים נגד ישראל

משטרת דנמרק התערבה לפיזור הפגנה אלימה בקופנהגן, לאחר שמפגינים אנטי-ישראליים ניסו לשבש את פעילות מטה חברת הספנות מארסק | הכוחות פעלו לפינוי המוחים מהמקום ושיקמו את הסדר הציבורי באזור המבנה | בתיעודים נראים השוטרים משסים כלבי תקיפה במפגינים האנטי-ישראלים (חדשות) 

יוסי נכטיגל
