"לא ידעתי שהם משפחת האויב": בית המשפט כפה מכירת דירה בצפת

כוחות החטיבה הצפונית זיהו היום (ה') מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.