סבב מו"מ ישיר שלישי בין ישראל ללבנון החל בוושינגטון

לוחמי יחידה 636 חיסלו מחבל רעול פנים שיידה אבנים לעבר רכבים ישראליים בכביש מרכזי סמוך ללובן א-שרקייה בחטיבת שומרון. הלוחמים זיהו שלושה מחבלים שיידו אבנים, ירו לעברם וחיסלו אחד מהם. זוהתה פגיעה במחבל נוסף, וכוחות צה"ל החלו במרדף אחריו ואחר המחבל השלישי.צוות בבלי
המשב"ק שלא יכול לצאת עם רבו לחו"ל | כל המי ומי בשמחת הברית של איצלה קצבורג | אהרל'ה סמט סחף את משתתפי הסיום | הנגידים שזכו להתפלל עם גדולי ישראל | הזמנה לבר מצווה - בברית | האדמו"ר ששוחח ביחידות עם גפני | מקלב באווירת בחירות | דרעי מברך • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע (זיידל'ע)זיידל'ע
צה"ל דיווח כי זוהו מספר שיגורים מלבנון לעבר שטח ישראל בצפון הארץ. חלק מהשיגורים יורטו וחלקם נפלו בשטח פתוח. בחסדי השם, אין נפגעים. צה"ל מגדיר זאת כהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי חיזבאללה.צוות בבלי
רכב קרקעי בלתי מאויש שיגר לראשונה בעולם טילי "ספייק" של חברת רפאל בתנאי אש חיה. בניסוי בגרמניה, השמיד הרובוט החשמלי 'זילזל' מטרות בדיוק מרבי, תוך שהוא מאפשר עוצמת אש ללא סיכון לוחמים (תקיפה והגנה)דוד הכהן וב. ניסני
צה"ל מאמץ את המודל האוקראיני ופורס מאות אלפי מ"ר של רשתות תיל וניילון להגנה על לוחמים בלבנון. לפי הנתונים, היקף הרכש שקול ל-20 מגרשי כדורגל, במטרה לבלום ולחסל את רחפני הנפץ של חיזבאללה (תקיפה והגנה)דוד הכהן וב. ניסני
של רקע הדיווחים הסותרים בישראל ובאבו דאבי סביב ביקורו של נתניהו, הפרשן האמירתי הבכיר אמג'ד טאהא משגר מסר חריף ותקיף לירושלים. בציוץ שפרסם הבהיר כי איחוד האמירויות היא זו שקובעת את הכללים במזרח התיכון, והזהיר כי לכל מהלך לא מתואם יהיו השלכות חמורות. "אם אתה רוצה להיות חבר טוב – פעל לפי הסטנדרטים שלנו" (מדיני)יאיר טוקר
פיקוד העורף הפעיל הערב (22:24) התרעות על ירי רקטות וטילים באזור קו העימות ובישוב משגב עם. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.צוות בבלי
מפקד מיליציית הכוחות העממיים במרכז רצועת עזה, שוקי אבו נצירה, אישר כי אנשיו ביצעו אתמול בלילה פינוי תושבים עזתיים מאזור אבו אלעג'ין במזרח דיר אלבלח לפי משימה שקיבל מישראל. לפי עיתונאים עזתיים, אנשי המיליציה משמשים ככוח חלוץ קדמי של צה"ל באזורים אלו. אנשי המיליציה קראו "מוות לחמאס".צוות בבלי
