"ניסיון אחרון לקנות זמן": יו"ר הקואליציה מתקשר לחברי הכנסת בלחץ לתמוך בחוק הגיוס

יו"ר הקואליציה ומזכיר הממשלה מנסים לשכנע חברי כנסת בליכוד לתמוך בחוק הגיוס • גורם חרדי: "כל עוד החוק לא יעבור בפועל - ההכרעה עומדת" | המהלך הנואש לפני הבחירות (פוליטי מדיני)

חה"כ אופיר כץ | צילום: Yonatan Sindel/Flash90
00:20
לוחמי צה"ל חיסלו מחבל שיידה אבנים לעבר רכבים ישראליים בשומרון

לוחמי יחידה 636 חיסלו מחבל רעול פנים שיידה אבנים לעבר רכבים ישראליים בכביש מרכזי סמוך ללובן א-שרקייה בחטיבת שומרון. הלוחמים זיהו שלושה מחבלים שיידו אבנים, ירו לעברם וחיסלו אחד מהם. זוהתה פגיעה במחבל נוסף, וכוחות צה"ל החלו במרדף אחריו ואחר המחבל השלישי.

צוות בבלי
23:01
ללא חשש רכילות

המשב"ק העריק | 'זֵיידְלֶ'ע' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע

המשב"ק שלא יכול לצאת עם רבו לחו"ל | כל המי ומי בשמחת הברית של איצלה קצבורג | אהרל'ה סמט סחף את משתתפי הסיום | הנגידים שזכו להתפלל עם גדולי ישראל | הזמנה לבר מצווה - בברית | האדמו"ר ששוחח ביחידות עם גפני | מקלב באווירת בחירות | דרעי מברך • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע (זיידל'ע)

זיידל'ע
22:39
שיגורים מלבנון לצפון - חלקם יורטו וחלקם נפלו בשטח פתוח

צה"ל דיווח כי זוהו מספר שיגורים מלבנון לעבר שטח ישראל בצפון הארץ. חלק מהשיגורים יורטו וחלקם נפלו בשטח פתוח. בחסדי השם, אין נפגעים. צה"ל מגדיר זאת כהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי חיזבאללה.

צוות בבלי
22:39
חצי טון של עוצמה

17 טילים ב-5 ימים: הניסוי ההיסטורי של רפאל בגרמניה

רכב קרקעי בלתי מאויש שיגר לראשונה בעולם טילי "ספייק" של חברת רפאל בתנאי אש חיה. בניסוי בגרמניה, השמיד הרובוט החשמלי 'זילזל' מטרות בדיוק מרבי, תוך שהוא מאפשר עוצמת אש ללא סיכון לוחמים (תקיפה והגנה)

דוד הכהן וב. ניסני
22:37
המודל האוקראיני

158,000 מ"ר מלכודת טקטית: "רשתות המוות" לרחפנים בלבנון

צה"ל מאמץ את המודל האוקראיני ופורס מאות אלפי מ"ר של רשתות תיל וניילון להגנה על לוחמים בלבנון. לפי הנתונים, היקף הרכש שקול ל-20 מגרשי כדורגל, במטרה לבלום ולחסל את רחפני הנפץ של חיזבאללה (תקיפה והגנה)

דוד הכהן וב. ניסני
22:37
"אל תנסה"

"ההשלכות יהיו חמורות": האיום באמירויות אחרי חשיפת ביקור נתניהו

של רקע הדיווחים הסותרים בישראל ובאבו דאבי סביב ביקורו של נתניהו, הפרשן האמירתי הבכיר אמג'ד טאהא משגר מסר חריף ותקיף לירושלים. בציוץ שפרסם הבהיר כי איחוד האמירויות היא זו שקובעת את הכללים במזרח התיכון, והזהיר כי לכל מהלך לא מתואם יהיו השלכות חמורות. "אם אתה רוצה להיות חבר טוב – פעל לפי הסטנדרטים שלנו" (מדיני)

יאיר טוקר
22:25
התרעות על ירי רקטות באזור קו העימות ומשגב עם

פיקוד העורף הפעיל הערב (22:24) התרעות על ירי רקטות וטילים באזור קו העימות ובישוב משגב עם. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.

צוות בבלי
22:04
מיליציה עזתית פינתה תושבים במרכז הרצועה בהוראת ישראל

מפקד מיליציית הכוחות העממיים במרכז רצועת עזה, שוקי אבו נצירה, אישר כי אנשיו ביצעו אתמול בלילה פינוי תושבים עזתיים מאזור אבו אלעג'ין במזרח דיר אלבלח לפי משימה שקיבל מישראל. לפי עיתונאים עזתיים, אנשי המיליציה משמשים ככוח חלוץ קדמי של צה"ל באזורים אלו. אנשי המיליציה קראו "מוות לחמאס".

צוות בבלי
