אזעקות במרכז הגליל: ירי רקטות לעבר מסד ועילבון

לוחם גולני בן 20 נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון • במקביל: רחפן נפץ פגע בחניון ראש הנקרה, שלושה פצועים | המחיר הכבד של המערכה (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחבים מסד ועילבון. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
צה"ל החל היום (ו') בתרגיל מטכ"לי בפתע "גופרית ואש" לבחינת מוכנות הצבא לאירוע מתפרץ בגבול המזרחי. התרגיל יימשך עד שעות הצהריים ויתמקד באזור אוגדות 80 ו-96. במהלכו יופעלו תרחישים המדמים אירועים מתפרצים, ותורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי טיס וכלי רכב במרחב ים המלח והגבול המזרחי. צה"ל מדגיש: אין חשש לאירוע בטחוני. התרגיל נקבע מראש כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים לשנת 2026.צוות בבלי
לוחמי יחידה 636 חיסלו מחבל רעול פנים שיידה אבנים לעבר רכבים ישראליים בכביש מרכזי סמוך ללובן א-שרקייה בחטיבת שומרון. הלוחמים זיהו שלושה מחבלים שיידו אבנים, ירו לעברם וחיסלו אחד מהם. זוהתה פגיעה במחבל נוסף, וכוחות צה"ל החלו במרדף אחריו ואחר המחבל השלישי.צוות בבלי
המשב"ק שלא יכול לצאת עם רבו לחו"ל | כל המי ומי בשמחת הברית של איצלה קצבורג | אהרל'ה סמט סחף את משתתפי הסיום | הנגידים שזכו להתפלל עם גדולי ישראל | הזמנה לבר מצווה - בברית | האדמו"ר ששוחח ביחידות עם גפני | מקלב באווירת בחירות | דרעי מברך • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע (זיידל'ע)זיידל'ע
צה"ל דיווח כי זוהו מספר שיגורים מלבנון לעבר שטח ישראל בצפון הארץ. חלק מהשיגורים יורטו וחלקם נפלו בשטח פתוח. בחסדי השם, אין נפגעים. צה"ל מגדיר זאת כהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי חיזבאללה.צוות בבלי
רכב קרקעי בלתי מאויש שיגר לראשונה בעולם טילי "ספייק" של חברת רפאל בתנאי אש חיה. בניסוי בגרמניה, השמיד הרובוט החשמלי 'זילזל' מטרות בדיוק מרבי, תוך שהוא מאפשר עוצמת אש ללא סיכון לוחמים (תקיפה והגנה)דוד הכהן וב. ניסני
צה"ל מאמץ את המודל האוקראיני ופורס מאות אלפי מ"ר של רשתות תיל וניילון להגנה על לוחמים בלבנון. לפי הנתונים, היקף הרכש שקול ל-20 מגרשי כדורגל, במטרה לבלום ולחסל את רחפני הנפץ של חיזבאללה (תקיפה והגנה)דוד הכהן וב. ניסני
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ