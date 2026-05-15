בבלי
מבזקמחיר דמים בחזית הצפונית

הותר לפרסום: הלוחם נגב דגן הי"ד נפל בקרב בדרום לבנון

לוחם גולני בן 20 נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון • במקביל: רחפן נפץ פגע בחניון ראש הנקרה, שלושה פצועים | המחיר הכבד של המערכה (צבא וביטחון)

סמ"ר נגב דגן הי"ד | צילום: צילום: צה"ל
לכתבה המלאה

מבזקים נוספים

07:05
בבלי

התרעות הופעלו במרחבים מסד ועילבון — הפרטים בבדיקה

צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחבים מסד ועילבון. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
07:01
בבלי

אזעקות במרכז הגליל: ירי רקטות לעבר מסד ועילבון

פיקוד העורף מדווח על אזעקות במרכז הגליל בשעה 6:57. האזעקות מושמעות ביישובים מסד ועילבון בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן.

צוות בבלי
03:36
בבלי

צה"ל מפעיל תרגיל פתע "גופרית ואש" בגבול המזרחי

צה"ל החל היום (ו') בתרגיל מטכ"לי בפתע "גופרית ואש" לבחינת מוכנות הצבא לאירוע מתפרץ בגבול המזרחי. התרגיל יימשך עד שעות הצהריים ויתמקד באזור אוגדות 80 ו-96. במהלכו יופעלו תרחישים המדמים אירועים מתפרצים, ותורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי טיס וכלי רכב במרחב ים המלח והגבול המזרחי. צה"ל מדגיש: אין חשש לאירוע בטחוני. התרגיל נקבע מראש כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים לשנת 2026.

צוות בבלי
00:20
בבלי

לוחמי צה"ל חיסלו מחבל שיידה אבנים לעבר רכבים ישראליים בשומרון

לוחמי יחידה 636 חיסלו מחבל רעול פנים שיידה אבנים לעבר רכבים ישראליים בכביש מרכזי סמוך ללובן א-שרקייה בחטיבת שומרון. הלוחמים זיהו שלושה מחבלים שיידו אבנים, ירו לעברם וחיסלו אחד מהם. זוהתה פגיעה במחבל נוסף, וכוחות צה"ל החלו במרדף אחריו ואחר המחבל השלישי.

צוות בבלי
23:01
ללא חשש רכילות

המשב"ק העריק | 'זֵיידְלֶ'ע' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע

המשב"ק שלא יכול לצאת עם רבו לחו"ל | כל המי ומי בשמחת הברית של איצלה קצבורג | אהרל'ה סמט סחף את משתתפי הסיום | הנגידים שזכו להתפלל עם גדולי ישראל | הזמנה לבר מצווה - בברית | האדמו"ר ששוחח ביחידות עם גפני | מקלב באווירת בחירות | דרעי מברך • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע (זיידל'ע)

זיידל'ע
22:39
בבלי

שיגורים מלבנון לצפון - חלקם יורטו וחלקם נפלו בשטח פתוח

צה"ל דיווח כי זוהו מספר שיגורים מלבנון לעבר שטח ישראל בצפון הארץ. חלק מהשיגורים יורטו וחלקם נפלו בשטח פתוח. בחסדי השם, אין נפגעים. צה"ל מגדיר זאת כהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי חיזבאללה.

צוות בבלי
22:39
חצי טון של עוצמה

17 טילים ב-5 ימים: הניסוי ההיסטורי של רפאל בגרמניה

רכב קרקעי בלתי מאויש שיגר לראשונה בעולם טילי "ספייק" של חברת רפאל בתנאי אש חיה. בניסוי בגרמניה, השמיד הרובוט החשמלי 'זילזל' מטרות בדיוק מרבי, תוך שהוא מאפשר עוצמת אש ללא סיכון לוחמים (תקיפה והגנה)

דוד הכהן וב. ניסני
22:37
המודל האוקראיני

158,000 מ"ר מלכודת טקטית: "רשתות המוות" לרחפנים בלבנון

צה"ל מאמץ את המודל האוקראיני ופורס מאות אלפי מ"ר של רשתות תיל וניילון להגנה על לוחמים בלבנון. לפי הנתונים, היקף הרכש שקול ל-20 מגרשי כדורגל, במטרה לבלום ולחסל את רחפני הנפץ של חיזבאללה (תקיפה והגנה)

דוד הכהן וב. ניסני
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר
הותר לפרסום: הלוחם נגב דגן הי"ד נפל בקרב בדרום לבנון | בבלי