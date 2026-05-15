התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב אבן מנחם

בבלי

דובר צה"ל בערבית הנחה הבוקר על פינוי ממוקד של 5 כפרים במרחב צור בגזרה המערבית בדרום לבנון, בטווח של 16-21 ק"מ מהגבול. צה"ל תוקף בכפרים שהנחה לפנות. כפר אלחוש, הדרומי ביותר ברשימה, נמצא 8 ק"מ צפונית לאזור אלביאצ'ה על קו החוף - אזור שנמצא במוקד תקיפות רחפני הנפץ של חזבאללה.