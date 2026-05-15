צה"ל הנחה לפנות 5 כפרים בנפת צור ותוקף בהם

בלומברג מדווחת כי איחוד האמירויות מאיצה את פרויקט צינור הנפט שלה לנמל פוג'ירה במטרה להשלימו בשנה הבאה. הפרויקט יאפשר הכפלת קצב שינוע הנפט מ-1.5 מיליון חביות ליום (בצינור הקיים) ל-3 מיליון חביות ליום, בציר עוקף למצר הורמוז.צוות בבלי
פיקוד העורף מדווח על אזעקות בשומרה ובאזור קו העימות בשעה 11:58 בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב אבן מנחם. צה"ל בודק את הפרטים.צוות בבלי
חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.צוות בבלי
צה"ל תקף והשמיד במהלך הלילה את המשגר ממנו שיגר חיזבאללה אמש רקטות לעבר קריית שמונה. המשגר הותקף במרחב זבדין שבדרום לבנון. לצד המשגר, הותקפו מספר מבנים ששימשו את ארגון הטרור לצרכים צבאיים ולהוצאת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.צוות בבלי
צה"ל הודיע על נפילתו של לוחם מגדוד 12 בחטיבת גולני בקרבות בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך.צוות בבלי
לוחם גולני בן 20 נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון • במקביל: רחפן נפץ פגע בחניון ראש הנקרה, שלושה פצועים | המחיר הכבד של המערכה (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחבים מסד ועילבון. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
