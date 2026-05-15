צה"ל הנחה לפנות 5 כפרים בנפת צור ותוקף בהם

צה"ל תקף והשמיד במהלך הלילה את המשגר ממנו שיגר חיזבאללה אמש רקטות לעבר קריית שמונה. המשגר הותקף במרחב זבדין שבדרום לבנון. לצד המשגר, הותקפו מספר מבנים ששימשו את ארגון הטרור לצרכים צבאיים ולהוצאת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.