בבלי
צה"ל הנחה לפנות 5 כפרים בנפת צור ותוקף בהם

דובר צה"ל בערבית הנחה הבוקר על פינוי ממוקד של 5 כפרים במרחב צור בגזרה המערבית בדרום לבנון, בטווח של 16-21 ק"מ מהגבול. צה"ל תוקף בכפרים שהנחה לפנות. כפר אלחוש, הדרומי ביותר ברשימה, נמצא 8 ק"מ צפונית לאזור אלביאצ'ה על קו החוף - אזור שנמצא במוקד תקיפות רחפני הנפץ של חזבאללה.

12:21
איחוד האמירויות מאיצה צינור נפט עוקף למצר הורמוז

בלומברג מדווחת כי איחוד האמירויות מאיצה את פרויקט צינור הנפט שלה לנמל פוג'ירה במטרה להשלימו בשנה הבאה. הפרויקט יאפשר הכפלת קצב שינוע הנפט מ-1.5 מיליון חביות ליום (בצינור הקיים) ל-3 מיליון חביות ליום, בציר עוקף למצר הורמוז.

צוות בבלי
12:03
אזעקות בשומרה ובאזור קו העימות: חדירת כלי טיס עוין

פיקוד העורף מדווח על אזעקות בשומרה ובאזור קו העימות בשעה 11:58 בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
12:03
התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב אבן מנחם

הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב אבן מנחם. צה"ל בודק את הפרטים.

צוות בבלי
10:52
חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון

חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.

צוות בבלי
09:37
צה"ל תקף והשמיד את המשגר שירה לקריית שמונה

צה"ל תקף והשמיד במהלך הלילה את המשגר ממנו שיגר חיזבאללה אמש רקטות לעבר קריית שמונה. המשגר הותקף במרחב זבדין שבדרום לבנון. לצד המשגר, הותקפו מספר מבנים ששימשו את ארגון הטרור לצרכים צבאיים ולהוצאת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

צוות בבלי
09:13
לוחם מגדוד 12 בגולני נפל בקרבות בדרום לבנון

צה"ל הודיע על נפילתו של לוחם מגדוד 12 בחטיבת גולני בקרבות בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך.

צוות בבלי
07:34
הותר לפרסום: הלוחם נגב דגן הי"ד נפל בקרב בדרום לבנון

לוחם גולני בן 20 נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון • במקביל: רחפן נפץ פגע בחניון ראש הנקרה, שלושה פצועים | המחיר הכבד של המערכה (צבא וביטחון)

ב. ניסני
07:05
התרעות הופעלו במרחבים מסד ועילבון — הפרטים בבדיקה

צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחבים מסד ועילבון. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
