צה"ל: 440 מטרות הותקפו ו-220 מחבלים חוסלו בשבוע האחרון בלבנון

הנשיא טראמפ אמר על סיפון מטוס הנשיאות בדרכו מסין כי אין לו התנגדות להקפאת תוכנית הגרעין האיראנית ל-20 שנה, אך טען שהתחייבות איראן אינה אמיתית. לדבריו, נשיא סין הבהיר שהוא מתנגד לנשק גרעיני איראני. טראמפ טען כי "חיסלנו את הצבא האיראני, ואולי צריך לבצע עוד פעולת ניקוי קלה". הוא הוסיף כי זרק את ההצעה האיראנית כבר במשפט הראשון, וטען שאלמלא תקיפות מפציצי B-2 לפני 9 חודשים, לאיראן כבר היה נשק גרעיני. לדבריו, רק ארה"ב וסין מסוגלות להוציא את האורניום המועשר משטח איראן.