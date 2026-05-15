אזעקות במטולה ובאזור קו העימות: חדירת כלי טיס עוין

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במרחב מטולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים בבדיקה.צוות בבלי
צה"ל תקף בשבוע האחרון יותר מ-440 מטרות וחיסל יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. הנתונים מצביעים על ממוצע יומי של כ-62 תקיפות ו-31 מחבלים מחוסלים, עלייה של כ-50% בהיקף התקיפות.צוות בבלי
פיקוד העורף מדווח על אזעקות בקריית שמונה ובאזור קו העימות בשעה 17:48 בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במרחב משגב עם בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים בבדיקה.צוות בבלי
משרד הבריאות הלבנוני דיווח כי 2,951 בני אדם נהרגו ו-8,988 נפצעו בלבנון מאז ה-2 במרץ, במסגרת סבב הלחימה הנוכחי.צוות בבלי
הנשיא טראמפ אמר על סיפון מטוס הנשיאות בדרכו מסין כי אין לו התנגדות להקפאת תוכנית הגרעין האיראנית ל-20 שנה, אך טען שהתחייבות איראן אינה אמיתית. לדבריו, נשיא סין הבהיר שהוא מתנגד לנשק גרעיני איראני. טראמפ טען כי "חיסלנו את הצבא האיראני, ואולי צריך לבצע עוד פעולת ניקוי קלה". הוא הוסיף כי זרק את ההצעה האיראנית כבר במשפט הראשון, וטען שאלמלא תקיפות מפציצי B-2 לפני 9 חודשים, לאיראן כבר היה נשק גרעיני. לדבריו, רק ארה"ב וסין מסוגלות להוציא את האורניום המועשר משטח איראן.צוות בבלי
דובר צה"ל בערבית הנחה הבוקר על פינוי ממוקד של 5 כפרים במרחב צור בגזרה המערבית בדרום לבנון, בטווח של 16-21 ק"מ מהגבול. צה"ל תוקף בכפרים שהנחה לפנות. כפר אלחוש, הדרומי ביותר ברשימה, נמצא 8 ק"מ צפונית לאזור אלביאצ'ה על קו החוף - אזור שנמצא במוקד תקיפות רחפני הנפץ של חזבאללה.צוות בבלי
בלומברג מדווחת כי איחוד האמירויות מאיצה את פרויקט צינור הנפט שלה לנמל פוג'ירה במטרה להשלימו בשנה הבאה. הפרויקט יאפשר הכפלת קצב שינוע הנפט מ-1.5 מיליון חביות ליום (בצינור הקיים) ל-3 מיליון חביות ליום, בציר עוקף למצר הורמוז.צוות בבלי
