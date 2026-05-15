רכב הותקף ברחוב אלוחדה בעיר עזה

מקורות פלסטיניים מדווחים כי רכב הותקף ברחוב אלוחדה בעיר עזה. לא דווח על נפגעים בשלב זה.

22:37
צה"ל הטיל צו שטח צבאי סגור באזור ראש הנקרה ואכזיב

צה"ל הטיל אתמול (ה') בשעה 21:20 צו שטח צבאי סגור במרחב רצועת חוף ראש הנקרה ואכזיב. ההחלטה התקבלה בהתאם להערכת מצב. צה"ל מבהיר כי הכניסה למרחב אסורה בהחלט. הצו נחתם על ידי מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא.

22:11
דליפת נפט באי ח'ארג' באיראן - נזק אקולוגי משמעותי

תמונות לוויין מראות כתם נפט גדול המתפשט באזור האי ח'ארג' באיראן, ממנו מייצאת המדינה למעלה מ-90% מהנפט שלה. בארבעת הימים האחרונים לא נצפו מיכליות נפט בקרבת האי, כך שלא ניתן לשייך את התפשטות כתם הנפט לדליפה ממיכלית. ערוצי אופוזיציה איראנים טוענים כי נגרם נזק אקולוגי משמעותי באי בעקבות הדליפות.

19:02
התרעות במטולה על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במרחב מטולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים בבדיקה.

18:57
אזעקות במטולה ובאזור קו העימות: חדירת כלי טיס עוין

פיקוד העורף מדווח על אזעקות במטולה ובאזור קו העימות בשעה 18:55 בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

18:52
צה"ל: 440 מטרות הותקפו ו-220 מחבלים חוסלו בשבוע האחרון בלבנון

צה"ל תקף בשבוע האחרון יותר מ-440 מטרות וחיסל יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. הנתונים מצביעים על ממוצע יומי של כ-62 תקיפות ו-31 מחבלים מחוסלים, עלייה של כ-50% בהיקף התקיפות.

17:52
אזעקות בקריית שמונה ובאזור קו העימות: חדירת כלי טיס עוין

פיקוד העורף מדווח על אזעקות בקריית שמונה ובאזור קו העימות בשעה 17:48 בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

17:52
התרעות במשגב עם על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במרחב משגב עם בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים בבדיקה.

17:41
לבנון: כמעט 3,000 הרוגים ו-9,000 פצועים מאז תחילת הלחימה

משרד הבריאות הלבנוני דיווח כי 2,951 בני אדם נהרגו ו-8,988 נפצעו בלבנון מאז ה-2 במרץ, במסגרת סבב הלחימה הנוכחי.

