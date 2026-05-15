צה"ל הטיל צו שטח צבאי סגור באזור ראש הנקרה ואכזיב

תמונות לוויין מראות כתם נפט גדול המתפשט באזור האי ח'ארג' באיראן, ממנו מייצאת המדינה למעלה מ-90% מהנפט שלה. בארבעת הימים האחרונים לא נצפו מיכליות נפט בקרבת האי, כך שלא ניתן לשייך את התפשטות כתם הנפט לדליפה ממיכלית. ערוצי אופוזיציה איראנים טוענים כי נגרם נזק אקולוגי משמעותי באי בעקבות הדליפות.צוות בבלי
מקורות פלסטיניים מדווחים כי רכב הותקף ברחוב אלוחדה בעיר עזה. לא דווח על נפגעים בשלב זה.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במרחב מטולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים בבדיקה.צוות בבלי
פיקוד העורף מדווח על אזעקות במטולה ובאזור קו העימות בשעה 18:55 בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל תקף בשבוע האחרון יותר מ-440 מטרות וחיסל יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. הנתונים מצביעים על ממוצע יומי של כ-62 תקיפות ו-31 מחבלים מחוסלים, עלייה של כ-50% בהיקף התקיפות.צוות בבלי
פיקוד העורף מדווח על אזעקות בקריית שמונה ובאזור קו העימות בשעה 17:48 בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במרחב משגב עם בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים בבדיקה.צוות בבלי
משרד הבריאות הלבנוני דיווח כי 2,951 בני אדם נהרגו ו-8,988 נפצעו בלבנון מאז ה-2 במרץ, במסגרת סבב הלחימה הנוכחי.צוות בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ