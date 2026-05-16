התרעה על חדירת כלי טיס עוין לאזור גולן צפון ומג'דל שמס

תמונות לוויין מראות כתם נפט גדול המתפשט באזור האי ח'ארג' באיראן, ממנו מייצאת המדינה למעלה מ-90% מהנפט שלה. בארבעת הימים האחרונים לא נצפו מיכליות נפט בקרבת האי, כך שלא ניתן לשייך את התפשטות כתם הנפט לדליפה ממיכלית. ערוצי אופוזיציה איראנים טוענים כי נגרם נזק אקולוגי משמעותי באי בעקבות הדליפות.