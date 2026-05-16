התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מג'דל שמס

פיקוד העורף מתריע על חדירת כלי טיס עוין לאזור גולן צפון ומג'דל שמס. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל הטיל אתמול (ה') בשעה 21:20 צו שטח צבאי סגור במרחב רצועת חוף ראש הנקרה ואכזיב. ההחלטה התקבלה בהתאם להערכת מצב. צה"ל מבהיר כי הכניסה למרחב אסורה בהחלט. הצו נחתם על ידי מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא.צוות בבלי
תמונות לוויין מראות כתם נפט גדול המתפשט באזור האי ח'ארג' באיראן, ממנו מייצאת המדינה למעלה מ-90% מהנפט שלה. בארבעת הימים האחרונים לא נצפו מיכליות נפט בקרבת האי, כך שלא ניתן לשייך את התפשטות כתם הנפט לדליפה ממיכלית. ערוצי אופוזיציה איראנים טוענים כי נגרם נזק אקולוגי משמעותי באי בעקבות הדליפות.צוות בבלי
מקורות פלסטיניים מדווחים כי רכב הותקף ברחוב אלוחדה בעיר עזה. לא דווח על נפגעים בשלב זה.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במרחב מטולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים בבדיקה.צוות בבלי
פיקוד העורף מדווח על אזעקות במטולה ובאזור קו העימות בשעה 18:55 בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל תקף בשבוע האחרון יותר מ-440 מטרות וחיסל יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. הנתונים מצביעים על ממוצע יומי של כ-62 תקיפות ו-31 מחבלים מחוסלים, עלייה של כ-50% בהיקף התקיפות.צוות בבלי
פיקוד העורף מדווח על אזעקות בקריית שמונה ובאזור קו העימות בשעה 17:48 בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
