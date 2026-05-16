צה"ל החל לתקוף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון

הרמטכ"ל הצהיר בהערכת מצב כי צה"ל חיסל את עז אלדין חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ואחד האחראים הראשיים לטבח ה-7 באוקטובר. "זו הצלחה מבצעית משמעותית בהובלת פיקוד הדרום, אמ"ן, חיל האוויר והשב"כ. בכל השיחות עם החטופים ששבו, שמו עלה פעם אחר פעם. זו סגירת מעגל חשובה", אמר הרמטכ"ל. הוא הוסיף: "צה"ל ימשיך לרדוף אחר אויבנו ולבוא בחשבון עם כל מי שהיה חלק מהטבח. לא נרפה עד שנגיע לכולם". הרמטכ"ל הנחה את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה ולהגיב מיידית לכל ניסיון פגיעה.צוות בבלי
צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסולו של עז אלדין חדאד - ראש הזרוע הצבאית של חמאס, בתקיפה מדויקת אתמול במרחב העיר עזה. חדאד מונה לתפקידו לאחר חיסולו של מחמד סינוואר, והיה מעורב בהחזקת חטופים ישראלים רבים. הוא פעל לשיקום יכולות הזרוע הצבאית ולתכנון מתווי טרור נגד ישראל. חדאד הוא אחד המפקדים הוותיקים ביותר בחמאס, שהצטרף לארגון בתקופת הקמתו והיה מקורב להנהגתו. הוא מאחרוני הבכירים שפיקדו על תכנון וביצוע הטבח ב-7 באוקטובר.צוות בבלי
מחמד באקר א-סעדי, בכיר בגדודי חזבאללה עיראק - המיליציה השיעית הנאמנה לאיראן, נעצר בשדה תעופה בטורקיה במהלך טיסת חיבור לרוסיה. א-סעדי תכנן 18 פיגועים נגד יהודים באירופה, קנדה וניו יורק. לאחר יומיים הוא הוסגר לידי ארצות הברית.צוות בבלי
הניו יורק טיימס דיווח הלילה כי ישראל וארצות הברית נערכות לאפשרות של חידוש התקיפות באיראן בתוך ימים. לפי הדיווח, תוכניות התקיפה הושלמו וכעת ממתינים להחלטת הנשיא טרמפ עם שובו מסין.צוות בבלי
פיקוד העורף הודיע כי האירוע הבטחוני באזור בית ספר שדה מירון הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בחסדי השם לא היו נפגעים. פיקוד העורף מזכיר כי בעת קבלת הנחיה או התרעה יש לפעול בהתאם להנחיות.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מירון. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מג'דל שמס. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף מתריע על חדירת כלי טיס עוין לאזור גולן צפון ומג'דל שמס. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
