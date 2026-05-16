הרמטכ"ל: חיסלנו את עז אלדין חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס

צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסולו של עז אלדין חדאד - ראש הזרוע הצבאית של חמאס, בתקיפה מדויקת אתמול במרחב העיר עזה. חדאד מונה לתפקידו לאחר חיסולו של מחמד סינוואר, והיה מעורב בהחזקת חטופים ישראלים רבים. הוא פעל לשיקום יכולות הזרוע הצבאית ולתכנון מתווי טרור נגד ישראל. חדאד הוא אחד המפקדים הוותיקים ביותר בחמאס, שהצטרף לארגון בתקופת הקמתו והיה מקורב להנהגתו. הוא מאחרוני הבכירים שפיקדו על תכנון וביצוע הטבח ב-7 באוקטובר.