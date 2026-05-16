התרעה על חדירת כלי טיס עוין באזור מטולה

הרמטכ"ל הצהיר בהערכת מצב כי צה"ל חיסל את עז אלדין חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ואחד האחראים הראשיים לטבח ה-7 באוקטובר. "זו הצלחה מבצעית משמעותית בהובלת פיקוד הדרום, אמ"ן, חיל האוויר והשב"כ. בכל השיחות עם החטופים ששבו, שמו עלה פעם אחר פעם. זו סגירת מעגל חשובה", אמר הרמטכ"ל. הוא הוסיף: "צה"ל ימשיך לרדוף אחר אויבנו ולבוא בחשבון עם כל מי שהיה חלק מהטבח. לא נרפה עד שנגיע לכולם". הרמטכ"ל הנחה את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה ולהגיב מיידית לכל ניסיון פגיעה.