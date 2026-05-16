התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מטולה

אתמול (יום ו') שיגר חיזבאללה רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו בשטחים פתוחים ובחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו. לאחר מכן, חיל האוויר בהכוונת כוחות אוגדה 91 תקף וחיסל שני מחבלים שפעלו ממבנה במרחב ממנו שוגרו הרקטות. לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המעידים על נוכחות אמצעי לחימה במבנה. במקביל, כוחות עוצבת יפתח 679 איתרו מחסן נשק של חיזבאללה בדרום לבנון, ובו ראשי קרב, מחסניות, ווסטים, קסדות וקני נשק.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעה על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות ליד מטולה. תושבי האזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעה על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות ליד משגב עם. תושבי האזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
הרמטכ"ל הצהיר בהערכת מצב כי צה"ל חיסל את עז אלדין חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ואחד האחראים הראשיים לטבח ה-7 באוקטובר. "זו הצלחה מבצעית משמעותית בהובלת פיקוד הדרום, אמ"ן, חיל האוויר והשב"כ. בכל השיחות עם החטופים ששבו, שמו עלה פעם אחר פעם. זו סגירת מעגל חשובה", אמר הרמטכ"ל. הוא הוסיף: "צה"ל ימשיך לרדוף אחר אויבנו ולבוא בחשבון עם כל מי שהיה חלק מהטבח. לא נרפה עד שנגיע לכולם". הרמטכ"ל הנחה את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה ולהגיב מיידית לכל ניסיון פגיעה.צוות בבלי
צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסולו של עז אלדין חדאד - ראש הזרוע הצבאית של חמאס, בתקיפה מדויקת אתמול במרחב העיר עזה. חדאד מונה לתפקידו לאחר חיסולו של מחמד סינוואר, והיה מעורב בהחזקת חטופים ישראלים רבים. הוא פעל לשיקום יכולות הזרוע הצבאית ולתכנון מתווי טרור נגד ישראל. חדאד הוא אחד המפקדים הוותיקים ביותר בחמאס, שהצטרף לארגון בתקופת הקמתו והיה מקורב להנהגתו. הוא מאחרוני הבכירים שפיקדו על תכנון וביצוע הטבח ב-7 באוקטובר.צוות בבלי
מחמד באקר א-סעדי, בכיר בגדודי חזבאללה עיראק - המיליציה השיעית הנאמנה לאיראן, נעצר בשדה תעופה בטורקיה במהלך טיסת חיבור לרוסיה. א-סעדי תכנן 18 פיגועים נגד יהודים באירופה, קנדה וניו יורק. לאחר יומיים הוא הוסגר לידי ארצות הברית.צוות בבלי
דובר צה"ל מדווח כי כוחות צה"ל החלו לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.צוות בבלי
הניו יורק טיימס דיווח הלילה כי ישראל וארצות הברית נערכות לאפשרות של חידוש התקיפות באיראן בתוך ימים. לפי הדיווח, תוכניות התקיפה הושלמו וכעת ממתינים להחלטת הנשיא טרמפ עם שובו מסין.צוות בבלי
