התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ

חמאס פרסמה כרוז רשמי בו אישרה את מותו של עז א-דין אלחדאד, מפקד הזרוע הצבאית של התנועה. במקביל, הודיעה חמאס כי ערכה סבב בחירות לראשות התנועה, אך התוצאה לא הוכרעה בסיבוב הראשון. בהתאם לכך, ייערך סיבוב שני במועד מאוחר יותר, בהתאם לתקנון ולנהלי התנועה.