חמאס מאשרת רשמית את מות מפקד הזרוע הצבאית ומודיעה על סיבוב שני בבחירות

אתמול (יום ו') שיגר חיזבאללה רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו בשטחים פתוחים ובחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו. לאחר מכן, חיל האוויר בהכוונת כוחות אוגדה 91 תקף וחיסל שני מחבלים שפעלו ממבנה במרחב ממנו שוגרו הרקטות. לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המעידים על נוכחות אמצעי לחימה במבנה. במקביל, כוחות עוצבת יפתח 679 איתרו מחסן נשק של חיזבאללה בדרום לבנון, ובו ראשי קרב, מחסניות, ווסטים, קסדות וקני נשק.