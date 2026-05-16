חמאס מאשרת רשמית את מות מפקד הזרוע הצבאית ומודיעה על סיבוב שני בבחירות

חמאס פרסמה כרוז רשמי בו אישרה את מותו של עז א-דין אלחדאד, מפקד הזרוע הצבאית של התנועה. במקביל, הודיעה חמאס כי ערכה סבב בחירות לראשות התנועה, אך התוצאה לא הוכרעה בסיבוב הראשון. בהתאם לכך, ייערך סיבוב שני במועד מאוחר יותר, בהתאם לתקנון ולנהלי התנועה.

19:56
התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב שלומי וחניתה

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב שלומי וחניתה. הפרטים נבדקים.

19:52
התרעה על ירי רקטות באזור חניתה בקו העימות

פיקוד העורף הפעיל התרעה על ירי רקטות וטילים באזור קו העימות ליד חניתה. תושבי האזור מתבקשים להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.

18:49
התרעה על ירי רקטות באזור קו העימות הצפוני

פיקוד העורף הפעיל התרעה על ירי רקטות וטילים באזור קו העימות. ההתרעה כוללת את האזורים: תעשייה מילואות צפון, בצת, חוף בצת, לימן וראש הנקרה. תושבי האזורים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.

18:46
התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ. הפרטים נבדקים.

16:46
צה"ל חיסל מחבלים שירו רקטות לעבר כוחותינו בדרום לבנון

אתמול (יום ו') שיגר חיזבאללה רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו בשטחים פתוחים ובחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו. לאחר מכן, חיל האוויר בהכוונת כוחות אוגדה 91 תקף וחיסל שני מחבלים שפעלו ממבנה במרחב ממנו שוגרו הרקטות. לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המעידים על נוכחות אמצעי לחימה במבנה. במקביל, כוחות עוצבת יפתח 679 איתרו מחסן נשק של חיזבאללה בדרום לבנון, ובו ראשי קרב, מחסניות, ווסטים, קסדות וקני נשק.

15:46
התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מטולה

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מטולה. הפרטים נבדקים.

15:40
התרעה על חדירת כלי טיס עוין באזור מטולה

פיקוד העורף הפעיל התרעה על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות ליד מטולה. תושבי האזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

13:28
התרעה על חדירת כלי טיס עוין באזור משגב עם

פיקוד העורף הפעיל התרעה על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות ליד משגב עם. תושבי האזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

