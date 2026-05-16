ההודעה המלאה | חמאס מודה: עז א-דין אל חדאד - שהיד 

ישראל וארה"ב ניצלו את ימי ההפוגה עם איראן כדי להצטייד בנשק, לקראת אפשרות לחידוש המלחמה עם איראן כבר בימים הקרובים, כך לפי דיווח דרמטי בניו יורק טיימס | בנוסף, ארה"ב הכינה תוכניות חדשות שלא נכללו בסבב הקודם, שייתכן וישימו סוף לאורניום המועשר של איראן וליכולתה לחסום את הורמוז (חדשות)ישראל גראדווהל
ישראל אישרה כי ביצעה ניסיון לחסל את מספר 1 בחמאס, עז א-דין אל חדאד, הערכות מצביעות על הצלחת החיסול בס"ד | התקיפה בוצעה כלפי דירת מסתור שהוסגרה באמצעים מודיעיניים | בכירים בטחוניים אומרים כי ישנן אינדיקציות על הצלחת החיסול | חדאד היה מאדריכלי השבעה באוקטובר ועמד עד כה בראש הארגון לאחר חיסול סינוואר (חדשות)יוסי נכטיגל
שני הרוגים ומספר פצועים נהרגו בתקיפת כטב"מ ישראלי על ג'יפ ליד ברג' אלוחדה במערב העיר עזה.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב שלומי וחניתה. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעה על ירי רקטות וטילים באזור קו העימות ליד חניתה. תושבי האזור מתבקשים להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעה על ירי רקטות וטילים באזור קו העימות. ההתרעה כוללת את האזורים: תעשייה מילואות צפון, בצת, חוף בצת, לימן וראש הנקרה. תושבי האזורים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.צוות בבלי
חמאס פרסמה כרוז רשמי בו אישרה את מותו של עז א-דין אלחדאד, מפקד הזרוע הצבאית של התנועה. במקביל, הודיעה חמאס כי ערכה סבב בחירות לראשות התנועה, אך התוצאה לא הוכרעה בסיבוב הראשון. בהתאם לכך, ייערך סיבוב שני במועד מאוחר יותר, בהתאם לתקנון ולנהלי התנועה.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
