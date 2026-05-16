הותר לפרסום: סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד, נפל בקרב בדרום לבנון

חקירת הניו יורק טיימס חושפת כי מנהל ה-FBI קאש פאטל ניצל את סמכותו ומטוסים ממשלתיים לסיורי צלילה פרטיים באתר הנצחה צבאי מקודש בהוואי, לטיסות פנאי ולהקצאת אבטחה יקרה לבת זוגו | התנהלותו מעוררת ביקורת חריפה בממשל, חקירות פנימיות בבולשת וגל פרישות המוני של בכירים וסוכנים | לפי דיווחים בשבועות האחרונים, טראמפ שוקל לפטר את פאטל (חדשות)ישראל גראדווהל
שר הבריאות הבריטי לשעבר וס סטריטינג הכריז כי יתמודד על הנהגת מפלגת הלייבור, בעוד ראש עיריית מנצ'סטר אנדי בורנהאם פועל להיבחר לפרלמנט כדי להצטרף למרוץ | ההתפתחויות מחריפות את משבר המנהיגות של ראש הממשלה קיר סטארמר שמסרב להתפטר מתפקידו (חדשות, בעולם)ישראל גראדווהל
לפי דיווח בארה"ב, פח ענק הוצב בסמוך למטוס הנשיאותי בבייג'ינג רגע לפני ההמראה, בתום הביקור המדיני של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | לפי הדיווח של כתבת הבית הלבן, ההנחיה הגורפת ניתנה להשליך לפח את כל המתנות והמזכרות שקיבלו האמריקנים מהסינים במהלך הביקור (חדשות)ישראל גראדווהל
פיצוץ ענק תועד הערב בסמוך לעיר בית שמש | לאחר בדיקה התברר שמדובר באירוע מבוקר (חדשות)ב. ניסני
אוסאמה חמדאן, בכיר בחמאס, אמר לאל-ג'זירה כי חיסול מפקד הזרוע הצבאית נועד להפעיל לחץ על התנועה, אך היא לא תיכנע. לדבריו, ישראל אינה מעוניינת בתוכנית טראמפ, ולחמאס יש אפשרויות פעולה אם המשא ומתן ייכשל. חמדאן הוסיף כי מתקיימים מגעים עם מתווכים בנוגע לחיסול אל-חדאד, והזהיר: "אם הכיבוש יעמיק את התוקפנות, תהיה תגובה פלסטינית רחבה יותר וגם תגובה אזורית".צוות בבלי
שמונה בני אדם נפצעו, חלקם באורח קשה, בפיגוע דריסה ודקירה שהתרחש בעיר מודנה שבצפון איטליה | בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה רגע הפגיעה של הרכב בעוברי אורח (חדשות)ישראל גראדווהל
ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, זה שזכה בחנופה של כמה קבוצות יהודיות-חרדיות בתפוח הגדול, פרסם אתמול פוסט מקומם במיוחד | באופן מקומם, האיסלאמיסט האנטי-ישראלי פרסם את הפוסט בחשבון רשמי של העיר ניו יורק | חבר הקונגרס הרפובליקני לא נשאר חייב (בעולם)ישראל גראדווהל
ישראל וארה"ב ניצלו את ימי ההפוגה עם איראן כדי להצטייד בנשק, לקראת אפשרות לחידוש המלחמה עם איראן כבר בימים הקרובים, כך לפי דיווח דרמטי בניו יורק טיימס | בנוסף, ארה"ב הכינה תוכניות חדשות שלא נכללו בסבב הקודם, שייתכן וישימו סוף לאורניום המועשר של איראן וליכולתה לחסום את הורמוז (חדשות)ישראל גראדווהל
