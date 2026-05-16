מבזקהמחבל - מהגר ערבי

תיעוד קשה: שמונה בני אדם נפצעו בפיגוע דריסה ודקירה באיטליה 

שמונה בני אדם נפצעו, חלקם באורח קשה, בפיגוע דריסה ודקירה שהתרחש בעיר מודנה שבצפון איטליה | בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה רגע הפגיעה של הרכב בעוברי אורח (חדשות) 

23:51
בדרך החוצה?

שנורקל בבית הקברות: הדיווח הבלתי נתפס שמביך את ראש ה-FBI

חקירת הניו יורק טיימס חושפת כי מנהל ה-FBI קאש פאטל ניצל את סמכותו ומטוסים ממשלתיים לסיורי צלילה פרטיים באתר הנצחה צבאי מקודש בהוואי, לטיסות פנאי ולהקצאת אבטחה יקרה לבת זוגו | התנהלותו מעוררת ביקורת חריפה בממשל, חקירות פנימיות בבולשת וגל פרישות המוני של בכירים וסוכנים | לפי דיווחים בשבועות האחרונים, טראמפ שוקל לפטר את פאטל (חדשות) 

ישראל גראדווהל
23:40
ההדחה מתקרבת

סכין בגב: ההודעה של השר הבכיר שמאיימת על כהונתו של סטארמר 

שר הבריאות הבריטי לשעבר וס סטריטינג הכריז כי יתמודד על הנהגת מפלגת הלייבור, בעוד ראש עיריית מנצ'סטר אנדי בורנהאם פועל להיבחר לפרלמנט כדי להצטרף למרוץ | ההתפתחויות מחריפות את משבר המנהיגות של ראש הממשלה קיר סטארמר שמסרב להתפטר מתפקידו (חדשות, בעולם) 

ישראל גראדווהל
23:40
לא סומכים על הסינים

פח ליד המטוס הנשיאותי: "שום דבר לא עולה למטוס!" | ההנחיה המשפילה שקיבלו חברי המשלחת

לפי דיווח בארה"ב, פח ענק הוצב בסמוך למטוס הנשיאותי בבייג'ינג רגע לפני ההמראה, בתום הביקור המדיני של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | לפי הדיווח של כתבת הבית הלבן, ההנחיה הגורפת ניתנה להשליך לפח את כל המתנות והמזכרות שקיבלו האמריקנים מהסינים במהלך הביקור (חדשות) 

ישראל גראדווהל
23:17
רעש חזק נשמע בעיר

השמים הוארו: פיצוץ ענק תועד ליד בית שמש - אין חשש בטחוני

פיצוץ ענק תועד הערב בסמוך לעיר בית שמש | לאחר בדיקה התברר שמדובר באירוע מבוקר (חדשות)

ב. ניסני
22:39
בכיר חמאס מאיים: תגובה אזורית אם ישראל תעמיק את התקיפות בעזה

אוסאמה חמדאן, בכיר בחמאס, אמר לאל-ג'זירה כי חיסול מפקד הזרוע הצבאית נועד להפעיל לחץ על התנועה, אך היא לא תיכנע. לדבריו, ישראל אינה מעוניינת בתוכנית טראמפ, ולחמאס יש אפשרויות פעולה אם המשא ומתן ייכשל. חמדאן הוסיף כי מתקיימים מגעים עם מתווכים בנוגע לחיסול אל-חדאד, והזהיר: "אם הכיבוש יעמיק את התוקפנות, תהיה תגובה פלסטינית רחבה יותר וגם תגובה אזורית".

צוות בבלי
22:05
"שלט מהלך"

ממדאני ציין את "יום הנכבה" בחשבון רשמי - חבר הקונגרס הרפבליקני לא נותר חייב 

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, זה שזכה בחנופה של כמה קבוצות יהודיות-חרדיות בתפוח הגדול, פרסם אתמול פוסט מקומם במיוחד | באופן מקומם, האיסלאמיסט האנטי-ישראלי פרסם את הפוסט בחשבון רשמי של העיר ניו יורק | חבר הקונגרס הרפובליקני לא נשאר חייב (בעולם) 

ישראל גראדווהל
22:03
חתן חודש לפני החתונה

הותר לפרסום: סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד, נפל בקרב בדרום לבנון

דובר צה"ל התיר לפרסום את דבר נפילתו של סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד, שנפל בדרום לבנון בעקבות פגיעת רחפן נפץ | מעוז היה אמור להינשא לארוסתו רני בעוד כחודש והותיר אחריו הורים ושישה אחים | זה מה שידוע על האירוע הנורא  (חדשות) 

יוני גבאי
21:07
הפיתרון הסופי 

דיווח: ארה"ב וישראל נערכות לחידוש הלחימה - והמהלך הדרמטי ששוקל טראמפ

ישראל וארה"ב ניצלו את ימי ההפוגה עם איראן כדי להצטייד בנשק, לקראת אפשרות לחידוש המלחמה עם איראן כבר בימים הקרובים, כך לפי דיווח דרמטי בניו יורק טיימס | בנוסף, ארה"ב הכינה תוכניות חדשות שלא נכללו בסבב הקודם, שייתכן וישימו סוף לאורניום המועשר של איראן וליכולתה לחסום את הורמוז (חדשות) 

ישראל גראדווהל
