חיל האוויר יירט רקטות של חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון

בבלי

אוסאמה חמדאן, בכיר בחמאס, אמר לאל-ג'זירה כי חיסול מפקד הזרוע הצבאית נועד להפעיל לחץ על התנועה, אך היא לא תיכנע. לדבריו, ישראל אינה מעוניינת בתוכנית טראמפ, ולחמאס יש אפשרויות פעולה אם המשא ומתן ייכשל. חמדאן הוסיף כי מתקיימים מגעים עם מתווכים בנוגע לחיסול אל-חדאד, והזהיר: "אם הכיבוש יעמיק את התוקפנות, תהיה תגובה פלסטינית רחבה יותר וגם תגובה אזורית".