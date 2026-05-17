התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב משגב עם

דאגלס מקרגרור, קולונל בדימוס בצבא ארה"ב ששימש כיועץ בכיר בפנטגון בכהונת טראמפ הקודמת, הזהיר מפני תנועה אינטנסיבית של מטוסי חיל האוויר האמריקאי בשמי המזרח התיכון וקרא "תתכוננו!". מקורות אוסינט מדווחים על תנועה משמעותית של מטוסי תובלה ומטוסי תדלוק. חלק מהמקורות מציינים שדפוס הפעולה של המטוסים דומה למה שהיה לפני ה-28 בפברואר, היום בו החל מבצע זעם אדיר.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל אזעקה באזור משגב עם בקו העימות בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים קיבלו הוראה להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מספר רקטות שחיזבאללה שיגר לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בחסדי השם, לא היו נפגעים. צה"ל מדווח כי על פי המדיניות, לא הופעלו התרעות.צוות בבלי
חקירת הניו יורק טיימס חושפת כי מנהל ה-FBI קאש פאטל ניצל את סמכותו ומטוסים ממשלתיים לסיורי צלילה פרטיים באתר הנצחה צבאי מקודש בהוואי, לטיסות פנאי ולהקצאת אבטחה יקרה לבת זוגו | התנהלותו מעוררת ביקורת חריפה בממשל, חקירות פנימיות בבולשת וגל פרישות המוני של בכירים וסוכנים | לפי דיווחים בשבועות האחרונים, טראמפ שוקל לפטר את פאטל (חדשות)ישראל גראדווהל
שר הבריאות הבריטי לשעבר וס סטריטינג הכריז כי יתמודד על הנהגת מפלגת הלייבור, בעוד ראש עיריית מנצ'סטר אנדי בורנהאם פועל להיבחר לפרלמנט כדי להצטרף למרוץ | ההתפתחויות מחריפות את משבר המנהיגות של ראש הממשלה קיר סטארמר שמסרב להתפטר מתפקידו (חדשות, בעולם)ישראל גראדווהל
לפי דיווח בארה"ב, פח ענק הוצב בסמוך למטוס הנשיאותי בבייג'ינג רגע לפני ההמראה, בתום הביקור המדיני של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | לפי הדיווח של כתבת הבית הלבן, ההנחיה הגורפת ניתנה להשליך לפח את כל המתנות והמזכרות שקיבלו האמריקנים מהסינים במהלך הביקור (חדשות)ישראל גראדווהל
פיצוץ ענק תועד הערב בסמוך לעיר בית שמש | לאחר בדיקה התברר שמדובר באירוע מבוקר (חדשות)ב. ניסני
אוסאמה חמדאן, בכיר בחמאס, אמר לאל-ג'זירה כי חיסול מפקד הזרוע הצבאית נועד להפעיל לחץ על התנועה, אך היא לא תיכנע. לדבריו, ישראל אינה מעוניינת בתוכנית טראמפ, ולחמאס יש אפשרויות פעולה אם המשא ומתן ייכשל. חמדאן הוסיף כי מתקיימים מגעים עם מתווכים בנוגע לחיסול אל-חדאד, והזהיר: "אם הכיבוש יעמיק את התוקפנות, תהיה תגובה פלסטינית רחבה יותר וגם תגובה אזורית".צוות בבלי
