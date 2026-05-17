מבזקתיעוד ממצלמת הגוף

"תודה שלא הרגת מישהו": נהג משאית נתפס עוקף בקו רצוף ונעצר | צפו

נהג משאית תועד עוקף בקו הפרדה רצוף משאית אחרת בכביש 258 בדרום • שוטרי ימת"א ערבה פעלו בנחישות לאיתור הנהג ומעצרו • רישיונו נפסל ל-30 יום והמשאית הושבתה | התיעוד המלא (משטרה)

10:44
המיקרופון היה פתוח

"אתה מביא הנה נשיאים אחרים?" | נשיא סין פתח לטראמפ את הגן הסודי

דלתות שנשארו נעולות בפני מנהיגי העולם נפתחו לרווחה: רגע דרמטי נרשם בלב בייג'ינג, כאשר מיקרופון פתוח קלט את השאלה הישירה של דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג | מה באמת קרה מאחורי החומות של הגן האסור, ואיזו מתנה מפתיעה לקח איתו נשיא ארה"ב? (חדשות בעולם)

דני שפיץ
10:07
אזעקה במנרה ומרגליות בגלל חדירת כלי טיס עוין

פיקוד העורף הפעיל אזעקה באזור מנרה ומרגליות בקו העימות בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים קיבלו הוראה להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
10:06
צוות בבלי
09:34
היסטוריה באמירויות

חזון 2030: אבו דאבי חושפת את המבנה שישאיר את העולם פעור פה

עולם ההנדסה והאדריכלות התבשר על הקמת אולם ההופעות השאפתני ביותר במזרח התיכון | אבו דאבי יוצאת לדרך עם פרויקט "הספירה", שישכפל את המבנה האייקוני שהפך לסמל של קידמה ופאר בלתי נתפסים (חדשות בעולם)

דני שפיץ
09:33
הגיע בטעות לבאר שבע

נהג על המשאית בשכרות בכביש 6 ולצידו בקבוקי בירה זרוקים | צפו במעצר

משטרת התנועה הארצית עצרה נהג סמיטריילר שנהג בשכרות וזו לו הפעם השלישית בה נתפס נוהג בשכרות על משאית | הנהג נכלא ומעצרו הוארך בבית המשפט | צפו במעצר (משטרה)

קובי רוזן
08:41
רגע לפני הדחה

דיווח: ראש הממשלה הבריטי נשבר והחליט להתפטר - וזה התאריך שסומן

לאחר לחץ אדיר שהופנה כלפיו מצד מפלגת הלייבור, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר ניאות לוותר על כסאו, כך עולה מדיווח של הדיילי מייל | לפי הדיווח, ההודעה צפויה להימסר כבר ביום ראשון (בעולם)

ישראל גראדווהל
08:27
קולונל אמריקאי בדימוס מזהיר: תנועה אינטנסיבית של מטוסי חיל האוויר האמריקאי במזרח התיכון

דאגלס מקרגרור, קולונל בדימוס בצבא ארה"ב ששימש כיועץ בכיר בפנטגון בכהונת טראמפ הקודמת, הזהיר מפני תנועה אינטנסיבית של מטוסי חיל האוויר האמריקאי בשמי המזרח התיכון וקרא "תתכוננו!". מקורות אוסינט מדווחים על תנועה משמעותית של מטוסי תובלה ומטוסי תדלוק. חלק מהמקורות מציינים שדפוס הפעולה של המטוסים דומה למה שהיה לפני ה-28 בפברואר, היום בו החל מבצע זעם אדיר.

צוות בבלי
06:55
התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב משגב עם

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב משגב עם. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
