"אתה מביא הנה נשיאים אחרים?" | נשיא סין פתח לטראמפ את הגן הסודי

טהרן דורשת סיום מלחמה והסרת סנקציות • וושינגטון מתנה: העברת אורניום ומתקן גרעין אחד בלבד | המשא ומתן תקוע (בעולם)אליהו לוי
אחרי שגנץ עלה במדגם 'המצודה' כמועמד לשיריון • בן חיים: 'בגין עשה זאת עם גח"ל, עכשיו צריך את זה לפיוס' | הקריאה שמסעירה את הזירה (פוליטי מדיני)דוד קליין
חיילי מילואים בפלוגת רפואה נדרשים לחצות לבנון ולפנות פצועים תחת אש • הורדו מ'דרג א' ללא הסבר למרות שתפקידם לא השתנה | 'מזלזלים בחיים שלנו' (צבא וביטחון)ב. ניסני
מעמקי האוקיינוס נחשבים מאז ומתמיד לאחד האזורים המסתוריים ביותר בכדור הארץ, מקום שבו האדם כמעט ואינו יכול לדרוך. אולם לאחרונה, מדענים וימיולוגים בכירים ששלחו צוללות מחקר לאזורים העמוקים ביותר באוקיינוס השקט - במקומות שבהם שוררת חשיכה מוחלטת והטמפרטורה קרובה לאפס - נתקלו בתופעה שהצליחה להדהים אפילו את אנשי המדע הוותיקים ביותר (בעולם)שירה מ.
תיעוד חריג ומזעזע שפורסם על ידי ארגון "השומרים" בלונדון מעורר סערה: גבר תועד ברחוב מרכזי במזרח העיר כשהוא פונה למצלמה ומאיים "לערוף ליהודים את הראש אחד אחד", תוך שילוב קללות וקריאות נגד ישראל. משטרת לונדון פתחה בחקירה דחופה (יהדות בעולם)דניאל הרץ
מקורות עזתיים מדווחים כי סמוך לחצות הניחו כוחות הנדסה של צה"ל בטונדות צהובות המסמנות את הקו הצהוב, בסמוך לציר צלאח א-דין. הפעולה, שבוצעה תחת חיפוי אש, הזיזה את הקו מערבה כך ששכונות אלפג'ם ואלרקב המערבית באזור בני סהילא במזרח חאן יונס הפכו לשטח צהוב בשליטה ישראלית. לפי המקורות, החלה נטישה המונית של תושבי שתי השכונות לכיוון מערב בעקבות השינוי.צוות בבלי
שר האוצר לשעבר יודה בעבירות דיווח בפרשת יונט קרדיט • מאסר על תנאי וקנס של 180 אלף שקלים | ללא קלון פלילי - הדרך לפוליטיקה פתוחה (משפט)משה כץ
שוטרי ימ"ר בירושלים עצרו רכב קיה פיקנטו שנראה עמוס באופן חריג • בבדיקה התגלה מחזה מסוכן: 8 נוסעים נדחסו ברכב המיועד ל-5 בלבד • הנהג קיבל הזמנה לבית משפט בגין נהיגה בקלות ראש | התיעוד המלא (משטרה)חזקי שטרן
