מקורות עזתיים מדווחים כי סמוך לחצות הניחו כוחות הנדסה של צה"ל בטונדות צהובות המסמנות את הקו הצהוב, בסמוך לציר צלאח א-דין. הפעולה, שבוצעה תחת חיפוי אש, הזיזה את הקו מערבה כך ששכונות אלפג'ם ואלרקב המערבית באזור בני סהילא במזרח חאן יונס הפכו לשטח צהוב בשליטה ישראלית. לפי המקורות, החלה נטישה המונית של תושבי שתי השכונות לכיוון מערב בעקבות השינוי.