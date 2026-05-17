מבזקצפו בתיעוד החריג

עוד בחור, ועוד אחד ועוד אחד | השוטרים נדהמו כמה בחורי ישיבות נכנסו לרכב זעיר

שוטרי ימ"ר בירושלים עצרו רכב קיה פיקנטו שנראה עמוס באופן חריג • בבדיקה התגלה מחזה מסוכן: 8 נוסעים נדחסו ברכב המיועד ל-5 בלבד • הנהג קיבל הזמנה לבית משפט בגין נהיגה בקלות ראש | התיעוד המלא (משטרה)

12:45
משבר דיפלומטי

איראן מציבה 5 תנאים קשים לטראמפ - וארה"ב משיבה בדרישות נגדיות

טהרן דורשת סיום מלחמה והסרת סנקציות • וושינגטון מתנה: העברת אורניום ומתקן גרעין אחד בלבד | המשא ומתן תקוע (בעולם)

אליהו לוי
12:42
לאחר המדגם

"שביבי ישריין את גנץ במקום השני": הקריאה המפתיעה של הפרשן הימני

אחרי שגנץ עלה במדגם 'המצודה' כמועמד לשיריון • בן חיים: 'בגין עשה זאת עם גח"ל, עכשיו צריך את זה לפיוס' | הקריאה שמסעירה את הזירה (פוליטי מדיני)

דוד קליין
12:36
היו צריכים לפעול תחת אש

מעליב ומסוכן: חיילי מילואים נדרשו לחצות לבנון - אך הורדו מ'דרג א' ללא הסבר

חיילי מילואים בפלוגת רפואה נדרשים לחצות לבנון ולפנות פצועים תחת אש • הורדו מ'דרג א' ללא הסבר למרות שתפקידם לא השתנה | 'מזלזלים בחיים שלנו' (צבא וביטחון)

ב. ניסני
12:25
יצירה אלוקית מופלאה

המדענים היו בטוחים שאין שם חיים - ואז הצוללת שלחה את זה

מעמקי האוקיינוס נחשבים מאז ומתמיד לאחד האזורים המסתוריים ביותר בכדור הארץ, מקום שבו האדם כמעט ואינו יכול לדרוך. אולם לאחרונה, מדענים וימיולוגים בכירים ששלחו צוללות מחקר לאזורים העמוקים ביותר באוקיינוס השקט - במקומות שבהם שוררת חשיכה מוחלטת והטמפרטורה קרובה לאפס - נתקלו בתופעה שהצליחה להדהים אפילו את אנשי המדע הוותיקים ביותר (בעולם)

שירה מ.
12:24
טירוף ברחוב

״אחד אחד": הסרטון המחריד והמזעזע שהקפיץ את המתנדבים החרדים

תיעוד חריג ומזעזע שפורסם על ידי ארגון "השומרים" בלונדון מעורר סערה: גבר תועד ברחוב מרכזי במזרח העיר כשהוא פונה למצלמה ומאיים "לערוף ליהודים את הראש אחד אחד", תוך שילוב קללות וקריאות נגד ישראל. משטרת לונדון פתחה בחקירה דחופה (יהדות בעולם)

דניאל הרץ
11:47
צה"ל מזיז את הקו הצהוב מערבה במזרח חאן יונס

מקורות עזתיים מדווחים כי סמוך לחצות הניחו כוחות הנדסה של צה"ל בטונדות צהובות המסמנות את הקו הצהוב, בסמוך לציר צלאח א-דין. הפעולה, שבוצעה תחת חיפוי אש, הזיזה את הקו מערבה כך ששכונות אלפג'ם ואלרקב המערבית באזור בני סהילא במזרח חאן יונס הפכו לשטח צהוב בשליטה ישראלית. לפי המקורות, החלה נטישה המונית של תושבי שתי השכונות לכיוון מערב בעקבות השינוי.

צוות בבלי
11:34
פרשת יונט קרדיט

הסדר טיעון: כחלון ללא קלון - הדרך לקאמבק פוליטי פתוחה

שר האוצר לשעבר יודה בעבירות דיווח בפרשת יונט קרדיט • מאסר על תנאי וקנס של 180 אלף שקלים | ללא קלון פלילי - הדרך לפוליטיקה פתוחה (משפט)

משה כץ
11:30
ומה דרעי חושב? | הפרטים

מאמצי נתניהו להעביר חוק גיוס, בכיר חרדי: 'משקרים את החרדים להרוויח זמן, זו הטקטיקה של רה"מ'

בכיר ב'דגל התורה' חושף את תכנית נתניהו: רוצה להעלות השבוע את חוק הגיוס להצבעה "הדיונים הנוספים בחוק הגיוס נועדו רק להרוויח זמן" • בכיר באגודת ישראל זועם אף הוא: "שוב משקרים את החרדים" | הפרטים המלאים על הדרמה הפוליטית (חרדים)

דוד קליין
