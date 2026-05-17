"אין חיסון": מצב חירום בינלאומי הוכרז בעקבות התפרצות קטלנית

הרתעה אמריקאית בפולין

תצוגת תכלית דרמטית על אדמת אירופה: צבא ארצות הברית ביצע ירי חי ראשון מסוגו של רקטות מונחות רק"ם משודרגות בפולין. הניסוי ההיסטורי, שנחשף בדיווחים רשמיים, מסמן שינוי אסטרטגית חסר תקדים של ברית נאט"ו מול האיום הרוסי הגובר במזרח היבשת (תקיפה והגנה)