נתניהו בממשלה: "מתקרבים מאוד לסיום חיסול אדריכלי הטבח"

גורמי ביטחון מאשרים: ישראל הפעילה לסירוגין שני מתקנים חשאיים במדבר נג'ף • הבסיסים שימשו לתקיפות על איראן ונבנו על מסלולי המראה נטושים מימי סדאם חוסיין | פרטים חדשים על המבצע המסווג (צבא וביטחון)אליהו לוי
דרמה ברחוב גני גד בבני ברק: שריפה כבדה פרצה בבניין מגורים שבו שוכן גם ביתו של האדמו"ר מספינקא גני גד בבני ברק. לוחמי האש חילצו שישה לכודים מתוך האש והעשן הסמיך, וצוותי הרפואה העניקו טיפול רפואי לחמישה נפגעים, בהם שתי אמהות צעירות ותינוקותיהם בני החודשיים, שפונו לבתי החולים (בארץ)מישאל לוי
תצוגת תכלית דרמטית על אדמת אירופה: צבא ארצות הברית ביצע ירי חי ראשון מסוגו של רקטות מונחות רק"ם משודרגות בפולין. הניסוי ההיסטורי, שנחשף בדיווחים רשמיים, מסמן שינוי אסטרטגית חסר תקדים של ברית נאט"ו מול האיום הרוסי הגובר במזרח היבשת (תקיפה והגנה)דוד הכהן וב. ניסני
ארגון הבריאות העולמי הכריז על מצב חירום בינלאומי בעקבות התפרצות אבולה בקונגו ואוגנדה | 80 מקרי מוות חשודים - ואין חיסון לזן הנגיף (בעולם)אריה רוזן
בית משפט פדרלי בניו יורק חשף כתב אישום חמור נגד מוחמד באקר א-סעדי, מפקד בכיר במיליציה הפרו-איראנית "כתאיב חיזבאללה", שנעצר בטורקיה והוסגר לארצות הברית | הוא נאשם בניהול רשת טרור רחבה שהוציאה לפועל כ-20 פיגועים באירופה ובקנדה, ובניסיונות מתקדמים לגיוס פעילים ותכנון פיגועי תופת נגד בתי כנסת ומוסדות יהודיים במנהטן, בלוס אנג'לס ובאריזונה. במקביל, הוסגר מחדש לארצות הברית אלכס סעב, איש הכספים של חיזבאללה בדרום אמריקה (ביטחון)ישראל גרוס
סוכנות הידיעות האיראנית פארס מפרסמת פרטים על תגובת ארה"ב להצעה האיראנית האחרונה. לפי הדיווח, וושינגטון הציבה חמישה תנאים: העברת 400 ק"ג אורניום לארה"ב, השארת מתקן גרעין אחד בלבד פעיל, אי-החזרת הנכסים המוקפאים, הפסקת לחימה בכל הזירות, ואי-תשלום פיצויים. מנגד, איראן מתנה משא ומתן בסיום המלחמה בלבנון, הסרת סנקציות, שחרור כספים מוקפאים, פיצויים, והכרה בריבונות איראן על מצר הורמוז. מומחים סבורים שההצעה האמריקנית מכוונת להשיג מטרות שלא הושגו במלחמה.צוות בבלי
כלי טיס בלתי מאויש של צה"ל ביצע מוקדם יותר היום (א') נחיתת חירום במרחב השומרון בעקבות תקלה טכנית. כוחות צה"ל איתרו את הכלי ופועלים בנקודה. בחסדי השם, אין נפגעים ואין חשש לדלף מידע.צוות בבלי
