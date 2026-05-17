כוח אש כפול ו-150 ק"מ: המשגר האמריקני שנחשף בפולין

"איש הסוד"

בית משפט פדרלי בניו יורק חשף כתב אישום חמור נגד מוחמד באקר א-סעדי, מפקד בכיר במיליציה הפרו-איראנית "כתאיב חיזבאללה", שנעצר בטורקיה והוסגר לארצות הברית | הוא נאשם בניהול רשת טרור רחבה שהוציאה לפועל כ-20 פיגועים באירופה ובקנדה, ובניסיונות מתקדמים לגיוס פעילים ותכנון פיגועי תופת נגד בתי כנסת ומוסדות יהודיים במנהטן, בלוס אנג'לס ובאריזונה. במקביל, הוסגר מחדש לארצות הברית אלכס סעב, איש הכספים של חיזבאללה בדרום אמריקה (ביטחון)