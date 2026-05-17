"הצפון לא מופגז": חה"כ מילביצקי מהליכוד מעורר סערה בהצהרה על מצב הצפון

בהאא' בארוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס, חוסל אתמול בתקיפה מהאוויר • תכנן מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל | הסרת איום מיידי (צבא וביטחון)אליהו לוי
השופט סולברג קיים פגישה עם ראש השב"כ זיני לדון בהיערכות למערכת הבחירות • השירות ירתם באופן מלא למניעת השפעה זרה | שיתוף פעולה בהמשך לדפוס קודם (פוליטי מדיני)משה כץ
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול (ש') את בהאא' בארוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס. בארוד פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה ואזרחי ישראל. הוא חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר לאחר שהיווה איום מיידי על כוחות צה"ל. טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, כולל שימוש בחימוש מדויק ותצפיות אוויריות.צוות בבלי
מסמכים רשמיים לרשם המפלגות: הבקשה למחיקת שם המייסדת מ'צעירים בוערים' • המהלך המשפטי האחרון לקראת התמודדות במשבצת 'האישה החדשה' | הפרק הבא בליכוד (פוליטי מדיני)דוד קליין
הממשלה אישרה פה אחד תקציבים למימון הוצאות הקמה והעברה של שגרירויות זרות • סער ולוין מובילים מהלך לאומי רב-שנתי | פרגוואי, פיג'י ואקוודור כבר פתחו משרדים בבירה (פוליטי מדיני)ישראל גרוס
פיקוד העורף הפעיל אזעקה באזור קו העימות ביישובים אבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים קיבלו הוראה להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
השרה להגנת הסביבה הודיעה על כוונתה להביא הצעת החלטה להקמת ועדת בדיקה ממשלתית • ראש הממשלה הגיב בחיוב | ההצבעה בשבוע הבא (פוליטי מדיני)דוד קליין
בעקבות חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס, הרמטכ"ל הורה על כוננות מרבית בדרום • במקביל, חיל האוויר תקף למעלה מ-440 מטרות בלבנון וחיסל 220 מחבלים | ארה"ב וישראל מאיצות הכנות למתקפה על איראן (צבא וביטחון)ב. ניסני
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ