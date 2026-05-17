פקודת הרמטכ"ל ו-440 מטרות: כך צה"ל נערך למלחמה

בעקבות חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס, הרמטכ"ל הורה על כוננות מרבית בדרום • במקביל, חיל האוויר תקף למעלה מ-440 מטרות בלבנון וחיסל 220 מחבלים | ארה"ב וישראל מאיצות הכנות למתקפה על איראן (צבא וביטחון)

כוחות צה"ל בתרגיל גופרית ואש
16:36
הסרת איום מיידי

חיסול מפקד מטה המבצעים של חמאס: בהאא' בארוד חוסל בתקיפה מדויקת

בהאא' בארוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס, חוסל אתמול בתקיפה מהאוויר • תכנן מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל | הסרת איום מיידי (צבא וביטחון)

אליהו לוי
16:34
לקראת הבחירות לכנסת ה-26

"שמירה על הדמוקרטיה": ראש השב"כ זיני נפגש עם יו"ר ועדת הבחירות

השופט סולברג קיים פגישה עם ראש השב"כ זיני לדון בהיערכות למערכת הבחירות • השירות ירתם באופן מלא למניעת השפעה זרה | שיתוף פעולה בהמשך לדפוס קודם (פוליטי מדיני)

משה כץ
16:25
צה"ל חיסל מפקד במטה המבצעים של חמאס בתקיפה מדויקת

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול (ש') את בהאא' בארוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס. בארוד פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה ואזרחי ישראל. הוא חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר לאחר שהיווה איום מיידי על כוחות צה"ל. טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, כולל שימוש בחימוש מדויק ותצפיות אוויריות.

צוות בבלי
16:11
לקראת הפריימריז

הדר מוכתר מוחקת את שמה מ'צעירים בוערים': הצעד האחרון לקראת הפריימריז בליכוד

מסמכים רשמיים לרשם המפלגות: הבקשה למחיקת שם המייסדת מ'צעירים בוערים' • המהלך המשפטי האחרון לקראת התמודדות במשבצת 'האישה החדשה' | הפרק הבא בליכוד (פוליטי מדיני)

דוד קליין
16:07
מהלך דיפלומטי

ישראל תשקיע מיליונים: תמריצים כספיים למדינות שיעבירו שגרירויות לירושלים

הממשלה אישרה פה אחד תקציבים למימון הוצאות הקמה והעברה של שגרירויות זרות • סער ולוין מובילים מהלך לאומי רב-שנתי | פרגוואי, פיג'י ואקוודור כבר פתחו משרדים בבירה (פוליטי מדיני)

ישראל גרוס
16:03
אזעקה באבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה בגלל חדירת כלי טיס עוין

פיקוד העורף הפעיל אזעקה באזור קו העימות ביישובים אבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים קיבלו הוראה להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
15:39
סילמן מנסה לקרוץ לפעילי הליכוד: הצעת החלטה לחקירת היועמ"שית

השרה להגנת הסביבה הודיעה על כוונתה להביא הצעת החלטה להקמת ועדת בדיקה ממשלתית • ראש הממשלה הגיב בחיוב | ההצבעה בשבוע הבא (פוליטי מדיני)

דוד קליין
15:26
החלטה היסטורית: הממשלה אישרה הפקעת 50 מבנים ברחוב השלשלת בעיר העתיקה

לראשונה מאז מלחמת ששת הימים: הממשלה אישרה הפקעת נכסים ברחוב השלשלת • הדיירים המוסלמיים יפונו ובמקומם ייכנסו משפחות יהודיות | המהלך יושלם בעלות מלאה של המדינה (בארץ)

משה כץ
