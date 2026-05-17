הדר מוכתר מוחקת את שמה מ'צעירים בוערים': הצעד האחרון לקראת הפריימריז בליכוד

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול (ש') את בהאא' בארוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס. בארוד פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה ואזרחי ישראל. הוא חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר לאחר שהיווה איום מיידי על כוחות צה"ל. טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, כולל שימוש בחימוש מדויק ותצפיות אוויריות.