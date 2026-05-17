מבזקהסרת איום מיידי

חיסול מפקד מטה המבצעים של חמאס: בהאא' בארוד חוסל בתקיפה מדויקת

בהאא' בארוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס, חוסל אתמול בתקיפה מהאוויר • תכנן מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל

מטוס קרב | צילום: צילום: Nati Shohat/Flash90
17:39
האירוע עדיין מתנהל

אירוע חריג בירושלים: אדם איים להפציץ את ביתו באמצעות חומר נפץ - זה מה שגילו השוטרים

המשטרה טיפלה היום באירוע חריג בשכונת גילה בירושלים, כאשר דיווח למוקד העלה על אדם המחזיק חומר נפץ בדירתו |

דניאל הרץ
17:19
הסלמה במפרץ

דיווח: 3 כטב"מים איראניים שוגרו לאיחוד האמירויות - 2 יורטו, אחד פגע בגנרטור

3 כטב"מים שוגרו היום לשטח איחוד האמירויות • 2 יורטו בהצלחה, אחד פגע בגנרטור חשמלי ליד תחנת הכוח הגרעינית בראכה | על רקע המתיחות עם טהראן (בעולם)

אליהו לוי
17:12
נאכלת כשהיא קרה

הנקמה המתוקה של טראמפ: אחרי שנים - הסנאטור הרפובליקני שילם את המחיר

הסנאטור הרפובליקני המכהן ביל קאסידי הפסיד בבחירות המקדימות במדינת לואיזיאנה ולא יוכל להתמודד על כהונה נוספת בסנאט של ארצות הברית | ההפסד הצורב, הראשון במפלגה מאז 2012 הגיע לאחר שהנשיא ניהלו קמפיין נגדו (חדשות)

יוסי נכטיגל
16:57
צה"ל חיסל את בהאא' בארוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול את בהאא' בארוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס. בארוד, שכונה "הג'ינג'י" בעזה, פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ברצועה ואזרחי ישראל. החיסול בוצע בתקיפת כטב"מ על ג'יפ במערב העיר עזה, בה נהרגו שניים ונפגעו נוספים.

צוות בבלי
16:34
לקראת הבחירות לכנסת ה-26

"שמירה על הדמוקרטיה": ראש השב"כ זיני נפגש עם יו"ר ועדת הבחירות

השופט סולברג קיים פגישה עם ראש השב"כ זיני לדון בהיערכות למערכת הבחירות • השירות ירתם באופן מלא למניעת השפעה זרה | שיתוף פעולה בהמשך לדפוס קודם (פוליטי מדיני)

משה כץ
16:25
צה"ל חיסל מפקד במטה המבצעים של חמאס בתקיפה מדויקת

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול (ש') את בהאא' בארוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס. בארוד פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה ואזרחי ישראל. הוא חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר לאחר שהיווה איום מיידי על כוחות צה"ל. טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, כולל שימוש בחימוש מדויק ותצפיות אוויריות.

צוות בבלי
16:11
לקראת הפריימריז

הדר מוכתר מוחקת את שמה מ'צעירים בוערים': הצעד האחרון לקראת הפריימריז בליכוד

מסמכים רשמיים לרשם המפלגות: הבקשה למחיקת שם המייסדת מ'צעירים בוערים' • המהלך המשפטי האחרון לקראת התמודדות במשבצת 'האישה החדשה' | הפרק הבא בליכוד (פוליטי מדיני)

דוד קליין
16:07
מהלך דיפלומטי

ישראל תשקיע מיליונים: תמריצים כספיים למדינות שיעבירו שגרירויות לירושלים

הממשלה אישרה פה אחד תקציבים למימון הוצאות הקמה והעברה של שגרירויות זרות • סער ולוין מובילים מהלך לאומי רב-שנתי | פרגוואי, פיג'י ואקוודור כבר פתחו משרדים בבירה (פוליטי מדיני)

ישראל גרוס
