3 כטב"מים שוגרו היום לשטח איחוד האמירויות • 2 יורטו בהצלחה, אחד פגע בגנרטור חשמלי ליד תחנת הכוח הגרעינית בראכה | על רקע המתיחות עם טהראן (בעולם)אליהו לוי
הסנאטור הרפובליקני המכהן ביל קאסידי הפסיד בבחירות המקדימות במדינת לואיזיאנה ולא יוכל להתמודד על כהונה נוספת בסנאט של ארצות הברית | ההפסד הצורב, הראשון במפלגה מאז 2012 הגיע לאחר שהנשיא ניהלו קמפיין נגדו (חדשות)יוסי נכטיגל
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול את בהאא' בארוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס. בארוד, שכונה "הג'ינג'י" בעזה, פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ברצועה ואזרחי ישראל. החיסול בוצע בתקיפת כטב"מ על ג'יפ במערב העיר עזה, בה נהרגו שניים ונפגעו נוספים.צוות בבלי
בהאא' בארוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס, חוסל אתמול בתקיפה מהאוויר • תכנן מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל | הסרת איום מיידי (צבא וביטחון)אליהו לוי
השופט סולברג קיים פגישה עם ראש השב"כ זיני לדון בהיערכות למערכת הבחירות • השירות ירתם באופן מלא למניעת השפעה זרה | שיתוף פעולה בהמשך לדפוס קודם (פוליטי מדיני)משה כץ
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול (ש') את בהאא' בארוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס. בארוד פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה ואזרחי ישראל. הוא חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר לאחר שהיווה איום מיידי על כוחות צה"ל. טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, כולל שימוש בחימוש מדויק ותצפיות אוויריות.צוות בבלי
מסמכים רשמיים לרשם המפלגות: הבקשה למחיקת שם המייסדת מ'צעירים בוערים' • המהלך המשפטי האחרון לקראת התמודדות במשבצת 'האישה החדשה' | הפרק הבא בליכוד (פוליטי מדיני)דוד קליין
הממשלה אישרה פה אחד תקציבים למימון הוצאות הקמה והעברה של שגרירויות זרות • סער ולוין מובילים מהלך לאומי רב-שנתי | פרגוואי, פיג'י ואקוודור כבר פתחו משרדים בבירה (פוליטי מדיני)ישראל גרוס
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ