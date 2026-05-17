סנאטור אמריקני: נשלם כל מחיר כדי למנוע איראן גרעינית

עימות חסר תקדים בבג"ץ

חצי שנה לאחר שמינויו אושר, ראש השב"כ הנוכחי פתח בהליך משפטי חריג נגד קודמיו בתפקיד – נדב ארגמן, עמי אילון וכרמי גילון • הסיבה: סירובם לחשוף את שמותיהם של כ-180 עובדי שירות לשעבר שעתרו נגדו • בתווך: עורכי הדין של העותרים הודיעו במפתיע על הפסקת הייצוג, וזיני דורש לקנוס גם אותם באופן אישי (משפט)