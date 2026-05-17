הנקמה של זיני: ראש השב"כ דורש לקנוס את ראשי הארגון לשעבר בגין ביזיון בית המשפט

בבלי

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם הצהיר כי ארה"ב תשלם כל מחיר נדרש כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. "האיום הגדול ביותר ליציבות העולמית הוא איראן גרעינית" אמר גרהאם, והוסיף: "האם אני מודאג ממחירי הדלק? כן. אבל נשלם כל מחיר שנידרש לשלם בעניין הזה". גרהאם השווה את המצב למלחמת העולם השנייה: "מה אמר צ'רצ'יל? כל מחיר שנצטרך לשלם כדי להביס את היטלר - נשלם. כך גם מול איראן".