הנקמה של זיני: ראש השב"כ דורש לקנוס את ראשי הארגון לשעבר בגין ביזיון בית המשפט

דובר צה"ל הודיע כי בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרת ללא שינוי. ההגבלות יישארו בתוקף עד יום שלישי, 19 במאי 2025, בשעה 20:00.צוות בבלי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הערב פוסט ברשת החברתית בו איים מחדש על איראן, והבהיר כי הזמן של טהרן הולך ואוזל | "כדאי להם לזוז מהר", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו (בעולם)ישראל גראדווהל
מטוס איירבוס A220-300 של קרואטיה איירליינס סטה מהמסלול ונתקע על משטח הדשא במהלך המראה שבוטלה משדה התעופה ספליט, קרואטיה | המטוס ניזוק מהתנגשות בלוח סימון ובאורות קצה המסלול | כל הנוסעים ואנשי הצוות בריאים ולא דווח על נפגעים | צפו בתיעוד (בעולם)איציק אברהם
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו שוחחו אחר הצהריים | לפי הדיווחים, השיחה עסקה במצב מול איראן ובפגישת טראמפ עם מקבילו הסיני (מדיני)בני סולומון
צה"ל חשף היום בפני הציבור מספרים ונתונים בנושא אחוז החרדים המשתמטים והעריקים בקרב הציבור הכללי | מה שצה"ל מכנה "משתמטים" הם בעצם בני הישיבות לומדי התורה, הנלחמים על קיומו של העם היושב בציון (חדשות)דוד הכהן
הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם הצהיר כי ארה"ב תשלם כל מחיר נדרש כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. "האיום הגדול ביותר ליציבות העולמית הוא איראן גרעינית" אמר גרהאם, והוסיף: "האם אני מודאג ממחירי הדלק? כן. אבל נשלם כל מחיר שנידרש לשלם בעניין הזה". גרהאם השווה את המצב למלחמת העולם השנייה: "מה אמר צ'רצ'יל? כל מחיר שנצטרך לשלם כדי להביס את היטלר - נשלם. כך גם מול איראן".צוות בבלי
איראן תקפה היום באמירויות באמצעות כטב"מים, כאשר המטרה הפעם הייתה רגישה במיוחד - מתקן גרעיני-אזרחי של המדינה | מדובר במתקן היחיד מסוגו במדינה שמיועד אך ורק למטרות אזרחיות ללא יכולת טכנית להופכו לצבאי (מדיני)קובי אטינגר
ביממה האחרונה ירה ארגון הטרור חיזבאללה במספר אירועים שונים רקטות, רחפני נפץ ופצצות מרגמה לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. השיגורים ורחפני הנפץ נפלו בסמוך לכוחות. בחסדי השם, אין נפגעים לכוחותינו.צוות בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ