דיווח לבנוני: למעלה מ-60 תקיפות ישראליות בלבנון מאז הבוקר

בהנחיית שר הביטחון ישראל כ"ץ, מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט חתם היום על תיקון צו הוראות הביטחון ביהודה ושומרון, באופן שיאפשר את יישום חוק עונש מוות למחבלים שאושר לאחרונה בכנסת ביוזמת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר (צבא)דניאל הרץ
חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי המדיניות, לא הופעלו התרעות. בחסדי השם, אין נפגעים.צוות בבלי
אחד הדגשים המרכזיים בביקור טראמפ בבייג'ינג היה נושא הסייבר. לפי הדיווחים, המשלחת האמריקנית לא הורידה מהמטוס הנשיאותי אף מכשיר אלקטרוני, ואנשיה לא הורשו לעלות אפילו תג שם שהוענק על ידי הסינים | זה מה שעומד מאחורי ההתנהלות האמריקנית (פרשנות)מאיר חזן
פרסום ראשון: יהדות התורה תפיל את הממשלה "גם אם תיפתח מלחמת עולם" | הצרה הצרורה של האברכים: משרד השיכון מודיע על ביטול הזכאות לדירה בהנחה | משה ארבל הדהים את המערכת הפוליטית: כל הפרטים על הרקע לפרישתו | יאיר גולן לועג לתמונה עם השטריימל - ומסנדל את עצמו | תאונה מחרידה גדעה את חייו של פעוט בן חודש - הוריו במצב קשה | מסמך פנימי של אכ"א חושף: יש גידול במספר המתגייסים החרדים (מעייריב)איצלה כץ
דובר צה"ל הודיע כי בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרת ללא שינוי. ההגבלות יישארו בתוקף עד יום שלישי, 19 במאי 2025, בשעה 20:00.צוות בבלי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הערב פוסט ברשת החברתית בו איים מחדש על איראן, והבהיר כי הזמן של טהרן הולך ואוזל | "כדאי להם לזוז מהר", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו (בעולם)ישראל גראדווהל
מטוס איירבוס A220-300 של קרואטיה איירליינס סטה מהמסלול ונתקע על משטח הדשא במהלך המראה שבוטלה משדה התעופה ספליט, קרואטיה | המטוס ניזוק מהתנגשות בלוח סימון ובאורות קצה המסלול | כל הנוסעים ואנשי הצוות בריאים ולא דווח על נפגעים | צפו בתיעוד (בעולם)איציק אברהם
חצי שנה לאחר שמינויו אושר, ראש השב"כ הנוכחי פתח בהליך משפטי חריג נגד קודמיו בתפקיד – נדב ארגמן, עמי אילון וכרמי גילון • הסיבה: סירובם לחשוף את שמותיהם של כ-180 עובדי שירות לשעבר שעתרו נגדו • בתווך: עורכי הדין של העותרים הודיעו במפתיע על הפסקת הייצוג, וזיני דורש לקנוס גם אותם באופן אישי (משפט)משה כהן
