פיקוד העורף בהנחיות חריגות לתושבי קו העימות בצפון: כך תצאו מבתי הספר

השר דוד אמסלם יצא היום במתקפה חריפה נגד רודפי החרדים, והגן על לומדי התורה | לדבריו, "בלי תורה אין עם ישראל, מי שלומד תורה הוא היהלום שבכתר, אני רואה אותו כלא פחות תורם מחייל שנלחם בעזה" | בשמאל תקפו: "מבזה את כבוד התורה" (פוליטי)יוני גבאי
בזמן שאיראן גוררת רגלים בשיחות, ישראל וארה"ב מעלות כוננות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן | הערב, טראמפ החריף את האיום לטהרן וכתב: "השעון מתקתק, כדאי להם להתחיל לזוז - או שלא יישאר מהם כלום" | גורם ישראלי: אם טראמפ יאפשר את חידוש התקיפות, אלו יהיו תקיפות משותפות לשני הצבאות | בישראל מכוונים לתקוף תשתיות אנרגיה לאומיות איראניות (צבא)ב. ניסני
שני מטוסי קרב אמריקניים התנגשו בבסיס חיל האוויר מאונטיין הום במדינת איידהו | בתיעוד מהמקום נראים הטייסים נפלטים מהמטוסים וצונחים לקרקע, כשברקע פטריית עשן | צפו בתיעוד (בעולם)איציק אברהם
שני מטוסי קרב מסוג F-18 של חיל האוויר האמריקני התנגשו והתרסקו במהלך מפגן אווירי בבסיס מאונטיין הום שבאיידהו. על פי הדיווחים, 4 מצנחים נפתחו במהלך האירוע.צוות בבלי
משרד התחבורה נמצא במגעים עם חברת "פלאיי דובאי" האמירתית להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה רמון באילת לאירופה | נציגי החברה האמירתית צפויים להגיע לרמון לסיור בנושא, כך לפי גורמים במשרד התחבורה | תכנית זו של משרד התחבורה הובאה כאמור בפני החברה האמירתית, שבוחנת את הנושא (תעופה)איציק אברהם
בהנחיית שר הביטחון ישראל כ"ץ, מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט חתם היום על תיקון צו הוראות הביטחון ביהודה ושומרון, באופן שיאפשר את יישום חוק עונש מוות למחבלים שאושר לאחרונה בכנסת ביוזמת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר (צבא)דניאל הרץ
חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי המדיניות, לא הופעלו התרעות. בחסדי השם, אין נפגעים.צוות בבלי
אחד הדגשים המרכזיים בביקור טראמפ בבייג'ינג היה נושא הסייבר. לפי הדיווחים, המשלחת האמריקנית לא הורידה מהמטוס הנשיאותי אף מכשיר אלקטרוני, ואנשיה לא הורשו לעלות אפילו תג שם שהוענק על ידי הסינים | זה מה שעומד מאחורי ההתנהלות האמריקנית (פרשנות)מאיר חזן
