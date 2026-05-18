צה"ל חיסל מפקד בכיר בג'האד האסלאמי ובתו בתקיפה בלבנון

צה"ל תקף ביממה האחרונה יותר מ-30 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. בין המטרות שהותקפו: מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים שמהם פעלו מחבלים לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. בנוסף, חוסלו בתקיפות מדויקות מספר מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.