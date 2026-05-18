צה"ל חיסל מפקד בכיר בג'האד האסלאמי ובתו בתקיפה בלבנון

מעצר מסתורי במחסום דרכים ליד צנעא הצית גל מחאה שבטי חסר תקדים המאיים על יציבות שלטון הטרור החות'י | בלב הסערה עומדת אישה המכונה "מירה", הטוענת כי היא בתו של הרודן העיראקי סאדם חוסיין, ושייח' עוצמתי שהחליט לצאת למרד חמוש (חדשות בעולם)דני שפיץ
חיל האוויר חיסל אתמול מחבל מחמאס שקידם מתווי צליפה בטווח מיידי נגד כוחות צה"ל בדרום רצועת עזה. המחבל חוסל באופן ממוקד בהכוונת אוגדת עזה לאחר שהיווה איום ישיר על הכוחות. לפני התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, כולל שימוש בחימוש מדויק ותצפיות אוויריות.צוות בבלי
עו"ד דין ליבנה הודיע לחברי הוועדה מטעם הליכוד על כינוס קרוב • סדר היום יכלול היערכות לבחירות ונושאים נוספים | תגובה לפנייה של ח"כ עמית הלוי (פוליטי מדיני)דוד קליין
צה"ל תקף ביממה האחרונה יותר מ-30 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. בין המטרות שהותקפו: מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים שמהם פעלו מחבלים לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. בנוסף, חוסלו בתקיפות מדויקות מספר מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.צוות בבלי
ארגון זכויות האדם חושף עלייה דרמטית בעונשי מוות • איראן הוציאה להורג 2,159 בני אדם - פי שניים מהשנה הקודמת | הנתון הגבוה ביותר מאז 1981 (בעולם)ישראל גרוס
יו"ר ועדת הביטחון הלאומי ביטל דיון בעניין החקירה נגד ערוץ 14 • היועצת המשפטית ופרקליט המדינה סירבו להתייצב בפני הוועדה | "בכוונתי להגיש עתירה לבג"ץ" (פוליטי מדיני)דוד קליין
יורה על קורקינט ירה בראש המועצה ובסגנו לאחר חצות • ראש המועצה במצב קשה מאוד ולא יציב, סגנו במצב בינוני | האירוע מצטרף לגל האלימות במגזר (בארץ)אליהו לוי
גורם רשמי בטהראן טוען כי ישראל וארה"ב מבצעות תקיפות באמירויות ומייחסות אותן לאיראן • טראמפ מפרסם מפה עם חיצים אדומים לעבר טהראן: "השעון מתקתק" | על רקע תקיפת מתקן גרעיני באבו דאבי (בעולם)ישראל גרוס
