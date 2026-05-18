יו"ר ועדת הרווחה בפרלמנט האיראני הודיע כי שיעורי האבטלה במדינה קפצו בעקבות המלחמה. לפי הערכתו, בין 220 ל-400 אלף מועסקים צפויים לאבד את מקומות עבודתם.צוות בבלי
ח"כ פינדרוס במסר חריף לסוקרים: "תפסיקו לכתוב גוש נתניהו - אנחנו לא חלק מזה" • הגוש לא עמד בחלקו בנושא החינוך והישיבות | ההכרזה היום (פוליטי מדיני)דוד קליין
מחסן רזאאי מזהיר: "ים עומאן יהפוך לבית קברות לספינות אמריקאיות" • הפסקת האש חד-צדדית ואיראן לא מחויבת אליה | המתיחות בשיאה (בעולם)אליהו לוי
סדר היום למליאה כולל רק הצעות אי אמון • הקואליציה ממשיכה למשוך הצעות חוק | המשבר הפוליטי נמשך (פוליטי מדיני)דוד קליין
ח"כ יוליה מלינובסקי קוראת להשבתת ההצבעות בכנסת עד לסגירה תקציבית • החוק להעמדת 400 מחבלים לדין עבר ברוב של 93 ח"כים אך נתקע בסכסוך בין האוצר והביטחון | "זלזול בציבור הישראלי" (חוק ומשפט)דוד קליין
מחקר חדש חושף: שימוש בכלי אבן לקידוח שן חולה בסיביר הקדומה דוחף את ראשית רפואת השיניים אלפי שנים לאחור - ומעיד על מיומנות, תכנון וסיבולת מפתיעים כבר בימים ההם (בריאות)אבישי לוי
חברת הכנסת החירשת הראשונה מודיעה על כוונתה לשוב לזירה הפוליטית • פינטו קדוש שימשה בכנסת ה-24 מטעם ימינה וקידמה נגישות לאנשים עם מוגבלויות | ההודעה על רקע פיזור הכנסת (פוליטי מדיני)דוד קליין
נשיא סין גבוה ב-15 ס״מ פחות מטראמפ • הסינים השתמשו בכורסה נמוכה יותר ליצירת אשליה אופטית | הפרטים המלאים מהביקור ההיסטורי (בעולם)ישראל גרוס
