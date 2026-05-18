אוי, האירוניה: כך ניצלו משמרות המהפכה את רשת הקריפטו של טראמפ - בשיא המלחמה

לפי נתוני הבלוקצ'יין, בורסת "נוביטקס" האיראנית העבירה לפחות 2.3 מיליארד דולר דרך תשתיות דיגיטליות שהקימו מיליארדרים המקורבים לנשיא ארה"ב, המשמשות גם את הבנק המרכזי של טהראן ומשמרות המהפכה לעקיפת העיצומים המערביים | כך זה התבצע (בעולם)

יחידת הקומנדו במשמרות המהפכה "סאברין" | צילום: צילום: רשתות ערביות
13:21
איראן: 220-400 אלף מועסקים צפויים לאבד עבודתם בעקבות המלחמה

יו"ר ועדת הרווחה בפרלמנט האיראני הודיע כי שיעורי האבטלה במדינה קפצו בעקבות המלחמה. לפי הערכתו, בין 220 ל-400 אלף מועסקים צפויים לאבד את מקומות עבודתם.

צוות בבלי
13:13
בדרך לפיזור הכנסת

פינדרוס לתקשורת: "הפסיקו לסקור אותנו תחת גוש נתניהו"

ח"כ פינדרוס במסר חריף לסוקרים: "תפסיקו לכתוב גוש נתניהו - אנחנו לא חלק מזה" • הגוש לא עמד בחלקו בנושא החינוך והישיבות | ההכרזה היום (פוליטי מדיני)

דוד קליין
13:09
איום ישיר

"זו זכותנו הטבעית להכות באמריקאים": איראן מאיימת בהתקפה על הצי האמריקאי

מחסן רזאאי מזהיר: "ים עומאן יהפוך לבית קברות לספינות אמריקאיות" • הפסקת האש חד-צדדית ואיראן לא מחויבת אליה | המתיחות בשיאה (בעולם)

אליהו לוי
12:56
המשבר הפוליטי

בהיעדר חוק גיוס: היום יעלו בכנסת הצעות אי אמון בלבד

סדר היום למליאה כולל רק הצעות אי אמון • הקואליציה ממשיכה למשוך הצעות חוק | המשבר הפוליטי נמשך (פוליטי מדיני)

דוד קליין
12:33
קריאה למרד פרלמנטרי

"הממשלה מתקוטטת כמו חתולים ברחוב": ח"כ מלינובסקי במחאה

ח"כ יוליה מלינובסקי קוראת להשבתת ההצבעות בכנסת עד לסגירה תקציבית • החוק להעמדת 400 מחבלים לדין עבר ברוב של 93 ח"כים אך נתקע בסכסוך בין האוצר והביטחון | "זלזול בציבור הישראלי" (חוק ומשפט)

דוד קליין
12:25
'שימוש בכלי אבן'

ממצא ארכיאולוגי מפתיע: נמצאו עדויות לטיפול שיניים העתיק בהיסטוריה 

מחקר חדש חושף: שימוש בכלי אבן לקידוח שן חולה בסיביר הקדומה דוחף את ראשית רפואת השיניים אלפי שנים לאחור - ומעיד על מיומנות, תכנון וסיבולת מפתיעים כבר בימים ההם (בריאות)

אבישי לוי
12:12
לקראת הבחירות לכנסת ה-26

"אני חוזרת": שירלי פינטו קדוש מודיעה על התמודדות בבחירות הקרובות

חברת הכנסת החירשת הראשונה מודיעה על כוונתה לשוב לזירה הפוליטית • פינטו קדוש שימשה בכנסת ה-24 מטעם ימינה וקידמה נגישות לאנשים עם מוגבלויות | ההודעה על רקע פיזור הכנסת (פוליטי מדיני)

דוד קליין
12:01
משחקי כוח בבייג'ינג

הפרובוקציה הסינית שהרגיזה את טראמפ: אשליה אופטית

נשיא סין גבוה ב-15 ס״מ פחות מטראמפ • הסינים השתמשו בכורסה נמוכה יותר ליצירת אשליה אופטית | הפרטים המלאים מהביקור ההיסטורי (בעולם)

ישראל גרוס
