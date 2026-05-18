בבלי
מבזקמבצע משותף נועז

חיסול היסטורי: האיש השני בדאעש העולמי חוסל בניגריה

כוחות אמריקאיים וניגריים חיסלו את האיש השני בהיררכיה העולמית של דאעש • הנשיא טראמפ הודה לניגריה על השתתפותה במבצע המשותף | מכה קשה לארגון הטרור (בעולם)

תכנים של דאעש | ארכיון | צילום: צילום: דוברות המשטרה
לכתבה המלאה

מבזקים נוספים

15:59
מערכת הבחירות

בנט ואיזנקוט נפגשו לראשונה אחרי זמן רב: מה נדון במפגש?

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר 'ישר!' קיימו פגישה ראשונה אחרי תקופה ארוכה • דנו במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת | סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב (פוליטי מדיני)

דוד קליין
15:05
בבלי

התרעות בצפון: ירי רקטות לעבר מטולה

פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור קו העימות ובמטולה בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.

צוות בבלי
14:58
בתקיפה לילית ממוקדת

בארגון הטרור מודים: אחד מבכירי ההנהגה שלנו בלבנון חוסל בידי ישראל

ישראל חיסלה הלילה את בכיר הג׳יהאד האיסלאמי, ווא'ל עבד אלחלים, בתקיפה אווירית באזור בעלבכ בבקעת הלבנון | דובר צה"ל מסר: "אלחלים הוביל את הצטרפותם של מחבלי ארגון הטרור גא"פ ללחימה עם מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במהלך התקופה האחרונה" (צבא)

ב. ניסני
14:55
בבלי

צה"ל חיסל את מפקד הג'יהאד האסלאמי באזור הבקעא בלבנון

צה"ל חיסל בתקיפה מדויקת בבעלבכ את ואא'ל מחמוד עבד אלחלים, מפקד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני באזור הבקעא בלבנון. אלחלים הוביל את הצטרפות מחבלי הארגון ללחימה לצד חיזבאללה ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בתקופה האחרונה.

צוות בבלי
14:53
ברקע חוק הגיוס

לפיד מאיים על חברי הליכוד: "נתלה את הפרצופים שלכם בכל פינה במדינה"

יו"ר יש עתיד בישיבת הסיעה: "נקנה שלטי חוצות בכל רחבי הארץ עם הפרצוף של מי שיתמוך בחוק הגיוס" • האיום מגיע על רקע המשבר הפוליטי והמאבק נגד החוק | ההצהרה המלאה (פוליטי מדיני)

דוד קליין
14:40
היסטוריה מדינית

חמישה חודשים לאחר ההכרה בה: שגריר סומלילנד הראשון בישראל התקבל בבית הנשיא

נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל את כתב ההאמנה של השגריר הראשון של סומלילנד בישראל מוחמד האג'י | הרצוג בירך על התחלת היחסים הדיפלומטיים עם סולמלילנד: "זהו כבוד גדול לקבל את השגריר הראשון של סומלילנד בישראל, בעוד שאנחנו ממשיכים לקדם את יחסינו החמים והטובים עם מדינות אפריקה" (מדיני)

בני סולומון
14:38
פרשת מינוי ראש המוסד

"אינה אומרת אמת": מכת בג"ץ ליועמ"שית במינוי ראש המוסד

מכה לבהרב-מיארה: בג"ץ הורה להעביר לנתניהו ולראש המוסד המיועד רומן גופמן את עדות תא"ל ג' בפרשת הפעלת הנער. גופמן תקף בחריפות: "היועמ"שית מתנהלת בחוסר תום לב ואינה אומרת אמת" (חוק ומשפט)

דניאל הרץ
14:37
בבלי

חיל האוויר תוקף בכפר דיר עאמצ בדרום לבנון

חיל האוויר תוקף כעת בכפר דיר עאמצ שבנפת נבטיה בדרום לבנון.

צוות בבלי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר