נתניהו לשייטת 3 בזמן השתלטות על המשט: "אתם מבטלים תוכנית זדונית"

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר 'ישר!' קיימו פגישה ראשונה אחרי תקופה ארוכה • דנו במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת | סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב (פוליטי מדיני)דוד קליין
פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור קו העימות ובמטולה בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.צוות בבלי
ישראל חיסלה הלילה את בכיר הג׳יהאד האיסלאמי, ווא'ל עבד אלחלים, בתקיפה אווירית באזור בעלבכ בבקעת הלבנון | דובר צה"ל מסר: "אלחלים הוביל את הצטרפותם של מחבלי ארגון הטרור גא"פ ללחימה עם מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במהלך התקופה האחרונה" (צבא)ב. ניסני
יו"ר יש עתיד בישיבת הסיעה: "נקנה שלטי חוצות בכל רחבי הארץ עם הפרצוף של מי שיתמוך בחוק הגיוס" • האיום מגיע על רקע המשבר הפוליטי והמאבק נגד החוק | ההצהרה המלאה (פוליטי מדיני)דוד קליין
נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל את כתב ההאמנה של השגריר הראשון של סומלילנד בישראל מוחמד האג'י | הרצוג בירך על התחלת היחסים הדיפלומטיים עם סולמלילנד: "זהו כבוד גדול לקבל את השגריר הראשון של סומלילנד בישראל, בעוד שאנחנו ממשיכים לקדם את יחסינו החמים והטובים עם מדינות אפריקה" (מדיני)בני סולומון
מכה לבהרב-מיארה: בג"ץ הורה להעביר לנתניהו ולראש המוסד המיועד רומן גופמן את עדות תא"ל ג' בפרשת הפעלת הנער. גופמן תקף בחריפות: "היועמ"שית מתנהלת בחוסר תום לב ואינה אומרת אמת" (חוק ומשפט)דניאל הרץ
חיל האוויר תוקף כעת בכפר דיר עאמצ שבנפת נבטיה בדרום לבנון.צוות בבלי
