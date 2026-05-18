התרעות בצפון: חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות ודישון

פיקוד העורף מפעיל התרעות באזור קו העימות ובדישון בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

17:25
נתניהו ייכנס דיון ביטחוני

"תקיפה קצרה ועוצמתית": הסנאטור הבכיר קורא לטראמפ לחדש את המלחמה באיראן

הסנאטור הבכיר לינדזי גראהם קורא לנשיא טראמפ לחדש את הלחימה באיראן • במקביל: גורם איראני מגלה כי הפערים במשא ומתן נותרו כשהיו | "איראן לא תסכים לסיום המלחמה בתנאי התחייבויות גרעיניות" | ראש הממשלה נתניהו צפוי לכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם (בעולם)

אליהו לוי
16:57
חמאס מזהה: המחבל שרצח את סמ"ר אזולאי חוסל בקרב בח'אן יונס

חמאס פרסמה כי המחבל טארק אלברים מהגדוד המזרחי של חטיבת ח'אן יונס, שנהרג במתקפה של 15 מחבלים על מוצב צה"ל בח'אן יונס ב-20.8.25, הוא זה שרצח את סמ"ר אברהם אזולאי ב-9.7.25 וניסה לחטוף אותו. צה"ל דיווח כי לוחמי חטיבת כפיר חיסלו כעשרה מחבלים בקרבות פנים אל פנים לאחר שמעל 15 מחבלים ביצעו התקפה משולבת של ירי מקלעים ונ"ט וחדרו למגנן של כוחות מגדוד נחשון.

צוות בבלי
16:24
התרעות במלכיה על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מלכיה. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
15:59
מערכת הבחירות

בנט ואיזנקוט נפגשו לראשונה אחרי זמן רב: מה נדון במפגש?

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר 'ישר!' קיימו פגישה ראשונה אחרי תקופה ארוכה • דנו במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת | סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב (פוליטי מדיני)

דוד קליין
15:05
התרעות בצפון: ירי רקטות לעבר מטולה

פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור קו העימות ובמטולה בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.

צוות בבלי
14:58
בתקיפה לילית ממוקדת

בארגון הטרור מודים: אחד מבכירי ההנהגה שלנו בלבנון חוסל בידי ישראל

ישראל חיסלה הלילה את בכיר הג׳יהאד האיסלאמי, ווא'ל עבד אלחלים, בתקיפה אווירית באזור בעלבכ בבקעת הלבנון | דובר צה"ל מסר: "אלחלים הוביל את הצטרפותם של מחבלי ארגון הטרור גא"פ ללחימה עם מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במהלך התקופה האחרונה" (צבא)

ב. ניסני
14:55
צה"ל חיסל את מפקד הג'יהאד האסלאמי באזור הבקעא בלבנון

צה"ל חיסל בתקיפה מדויקת בבעלבכ את ואא'ל מחמוד עבד אלחלים, מפקד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני באזור הבקעא בלבנון. אלחלים הוביל את הצטרפות מחבלי הארגון ללחימה לצד חיזבאללה ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בתקופה האחרונה.

צוות בבלי
14:53
ברקע חוק הגיוס

לפיד מאיים על חברי הליכוד: "נתלה את הפרצופים שלכם בכל פינה במדינה"

יו"ר יש עתיד בישיבת הסיעה: "נקנה שלטי חוצות בכל רחבי הארץ עם הפרצוף של מי שיתמוך בחוק הגיוס" • האיום מגיע על רקע המשבר הפוליטי והמאבק נגד החוק | ההצהרה המלאה (פוליטי מדיני)

דוד קליין
