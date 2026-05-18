התרעות בצפון: חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות ודישון

חמאס פרסמה כי המחבל טארק אלברים מהגדוד המזרחי של חטיבת ח'אן יונס, שנהרג במתקפה של 15 מחבלים על מוצב צה"ל בח'אן יונס ב-20.8.25, הוא זה שרצח את סמ"ר אברהם אזולאי ב-9.7.25 וניסה לחטוף אותו. צה"ל דיווח כי לוחמי חטיבת כפיר חיסלו כעשרה מחבלים בקרבות פנים אל פנים לאחר שמעל 15 מחבלים ביצעו התקפה משולבת של ירי מקלעים ונ"ט וחדרו למגנן של כוחות מגדוד נחשון.